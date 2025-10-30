TP.HCM đề xuất mở rộng chính sách hỗ trợ nạn nhân mua bán người 30/10/2025 11:18

(PLO)- UBND TP.HCM đề xuất áp dụng chính sách hỗ trợ nạn nhân mua bán người theo mô hình của Bà Rịa - Vũng Tàu để thống nhất sau khi ba địa phương hợp nhất.

UBND TP.HCM vừa có tờ trình Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương ban hành Nghị quyết áp dụng Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân trên toàn bộ địa giới hành chính TP.HCM sau sáp nhập.

Theo đó, việc áp dụng nghị quyết này nhằm đảm bảo tính thống nhất của chính sách hỗ trợ nạn nhân mua bán người giữa các địa phương sau khi ba địa phương hợp nhất.

Hiện TP.HCM vẫn đang áp dụng quy định về hỗ trợ nạn nhân mua bán người được ban hành năm 2020. Tuy nhiên, Bà Rịa - Vũng Tàu đã cập nhật chính sách mới với phạm vi toàn diện và phù hợp hơn với thực tế. Riêng Bình Dương, trước đó chưa ban hành quy định riêng trong lĩnh vực này, cụ thể:

Tại TP.HCM, chính sách hiện nay chủ yếu hỗ trợ trực tiếp các nạn nhân mua bán trở về, bao gồm chi phí ăn ở và sinh hoạt trong thời gian tạm trú tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội thuộc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM (nay là Sở Y tế TP.HCM).

Công an giải cứu các nạn nhân mua bán người. Ảnh minh họa: CA

Đối tượng áp dụng gồm công dân Việt Nam bị mua bán trong nước hoặc ra nước ngoài được giải cứu; người chưa thành niên đi cùng nạn nhân; và người nước ngoài bị mua bán tại Việt Nam được giải cứu hoặc tự trình báo.

Mức chi hiện nay dao động từ 1,26 đến 2,1 triệu đồng/người/tháng tùy theo nhóm tuổi. UBND TP nhận định mức này không còn phù hợp do Trung ương đã ban hành mức hỗ trợ cao hơn.

Chính sách tại Bà Rịa - Vũng Tàu có phạm vi và mức hỗ trợ rộng hơn. Bên cạnh các khoản chi trực tiếp cho nạn nhân, chính sách này còn bao gồm kinh phí cho xác minh, tiếp nhận, giải cứu, vận chuyển, tư vấn, hỗ trợ tâm lý và pháp lý.

Đối tượng được mở rộng, gồm cả người nước ngoài; người không có quốc tịch nhưng cư trú hợp pháp; người đang chờ xác minh là nạn nhân; và người chưa thành niên đi cùng nạn nhân.

Đáng chú ý, mức chi được điều chỉnh linh hoạt và sát thực tế hơn; tiền ăn khi đi đường được hỗ trợ 100.000 đồng/người/ngày, so với mức 70.000 đồng/người/ngày hiện đang áp dụng tại TP.HCM.

Do đó, UBND TP.HCM cho rằng, so với quy định hiện hành, chính sách của Bà Rịa - Vũng Tàu toàn diện, chi tiết và thực tiễn hơn, phù hợp với yêu cầu công tác bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân trong giai đoạn hiện nay.

UBND TP khẳng định, việc áp dụng chính sách của Bà Rịa - Vũng Tàu trên toàn địa bàn TP.HCM không chỉ bảo đảm tính kế thừa và thống nhất pháp lý, mà còn góp phần bảo vệ, hỗ trợ kịp thời nạn nhân bị mua bán.