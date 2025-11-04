TP.HCM đề xuất mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 04/11/2025 17:59

(PLO)- TP.HCM đề xuất mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi mới trên cơ sở thống nhất, kế thừa ưu điểm của ba địa phương trước sáp nhập, bảo đảm công bằng, phù hợp khả năng ngân sách thành phố.

UBND TP.HCM vừa có tờ trình về dự thảo Nghị quyết của HĐND quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn thành phố.

Theo dự thảo, TP.HCM đề xuất thống nhất mức chi mới thay cho ba nghị quyết hiện hành của ba địa phương cũ, nhằm đảm bảo công bằng, thống nhất và phù hợp điều kiện thực tế sau sáp nhập. Trước khi sáp nhập, mỗi địa phương có chính sách mừng thọ riêng, cụ thể:

Tại TP.HCM, mức chi được đánh giá ở mức trung bình khá, tăng dần theo độ tuổi. Cụ thể, người tròn 70 và 75 tuổi được tặng 800.000 đồng; 80 và 85 tuổi nhận 1,2 triệu đồng; 90 và 95 tuổi được tặng 1,5 triệu đồng.

Đối với người 100 tuổi, phần quà gồm 1,5 triệu đồng tiền mặt và hiện vật tối đa 2,2 triệu đồng, gồm 5 mét vải lụa (tối đa 700.000 đồng) và khánh vàng trị giá tối đa 1,5 triệu đồng. Người trên 100 tuổi tiếp tục được nhận 1,5 triệu đồng tiền mặt.

Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM (thứ 2, từ trái sang) thăm, chúc thọ người cao tuổi. Ảnh: Sở Y tế TP.HCM



Bên cạnh đó, tại tỉnh Bình Dương (cũ), chính sách có xu hướng ưu tiên nhóm tuổi cao, với mức chi vượt trội so với hai địa phương còn lại. Cụ thể, người 70 tuổi nhận 700.000 đồng, 75 tuổi là 800.000 đồng, 80 tuổi được 900.000 đồng, 85 tuổi là 1 triệu đồng, 90 tuổi được 2 triệu đồng, 95 tuổi là 2,5 triệu đồng.

Người 100 tuổi được tặng 3 triệu đồng tiền mặt và 2 triệu đồng tiền quà, gồm 5 mét vải lụa, quà và khung thiếp mừng thọ, còn người trên 100 tuổi nhận tới 4 triệu đồng.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), chính sách lại kết hợp giữa tiền mặt và hiện vật. Người 70 đến 85 tuổi đều được nhận 600.000 đồng, thể hiện mức chi đồng đều ở nhóm trung niên cao tuổi.

Từ 90 tuổi, mức chi tăng lên 2,2 triệu đồng, gồm 1,2 triệu đồng tiền mặt và khánh vàng trị giá 1 triệu đồng. Người 95 tuổi nhận 1,2 triệu đồng, người 100 tuổi được 2,5 triệu đồng tiền mặt và 1,5 triệu đồng tiền quà, gồm khánh vàng trị giá 1 triệu đồng và 5 mét vải lụa trị giá 500.000 đồng. Với người trên 100 tuổi, mức chi là 1,7 triệu đồng.

Tuy nhiên, chính sách của Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) khó kiểm soát đối tượng do không giới hạn thời gian tạm trú, dễ phát sinh trùng lặp và chi vượt ngân sách; Bình Dương (cũ) lại chỉ áp dụng cho người thường trú nên phạm vi hẹp; còn TP.HCM (cũ) có quy định cư trú rõ ràng, bao gồm cả tạm trú từ 6 tháng trở lên và người tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhưng thiếu cơ sở pháp lý khi áp dụng với các cơ sở ngoài địa bàn.

Do đó, TP.HCM đề xuất chính sách sẽ kế thừa các ưu điểm nổi bật của cả ba địa phương: Giữ mức chi cao nhất cho nhóm tuổi đông nhất (70–85 tuổi); áp dụng phương pháp trung bình cộng cho nhóm tuổi cao (90–trên 100 tuổi) nhằm bảo đảm công bằng, tránh chênh lệch lớn; đồng thời quy định điều kiện cư trú chặt chẽ để ngăn trùng lặp, kiểm soát chi ngân sách.

Theo đó, mức chi thống nhất được đề xuất gồm: 800.000 đồng cho người 70 và 75 tuổi; 1,2 triệu đồng cho người 80 và 85 tuổi; 1,8 triệu đồng cho người 90 và 95 tuổi; 2,3 triệu đồng cùng khánh vàng và 5m vải lụa cho người 100 tuổi và 2,4 triệu đồng cho người trên 100 tuổi.

UBND TP.HCM cho rằng phương án này đảm bảo hài hòa lợi ích, phù hợp khả năng ngân sách, thể hiện sự tri ân đối với người cao tuổi sau giai đoạn sáp nhập.

Tổng kinh phí dự kiến hơn 107 tỉ đồng/năm, tăng khoảng 8 tỉ đồng so với trước. Dự kiến, Nghị quyết mới sẽ trình HĐND TP xem xét tại kỳ họp gần nhất trong năm 2025 và có hiệu lực từ ngày 1-1-2026 để đồng bộ với chu kỳ ngân sách và tránh chồng chéo chính sách trong năm.