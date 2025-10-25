TP.HCM đề xuất mở rộng chính sách hỗ trợ cho đối tượng bảo trợ xã hội 25/10/2025 14:29

(PLO)- UBND TP.HCM đề xuất mở rộng chính sách hỗ trợ tiền ăn cho đối tượng bảo trợ xã hội nhằm đảm bảo an sinh đồng bộ sau khi ba địa phương hợp nhất.

UBND TP.HCM vừa có tờ trình gửi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP để xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương ban hành Nghị quyết mở rộng phạm vi áp dụng Nghị quyết 34/2023/NQ-HĐND về quy định chế độ hỗ trợ cho các đối tượng bảo trợ xã hội đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM quản lý, cùng trại viên khu điều trị phong Bến Sắn do Sở Y tế TP.HCM phụ trách.

Theo đó, nghị quyết nếu được ban hành sẽ áp dụng trên toàn bộ địa giới hành chính của TP.HCM sau khi hợp nhất, nhằm đảm bảo thống nhất và công bằng trong thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Sau khi ba địa phương hợp nhất thành TP.HCM mới, thành phố có diện tích hơn 6.772 km² và dân số trên 14 triệu người. Tuy nhiên, hiện vẫn còn sự khác biệt về chính sách an sinh xã hội giữa các khu vực cũ.

Cụ thể, tại TP.HCM (cũ), trẻ em dưới 4 tuổi được hỗ trợ gấp 2 lần mức ăn ngày thường, người từ 4 tuổi trở lên được hỗ trợ gấp 3 lần trong các dịp lễ, Tết và gấp 2 lần khi điều trị nội trú.

Cán bộ Trung tâm Công tác xã hội – Giáo dục dạy nghề thiếu niên TP.HCM đi xác minh nhân thân cho trẻ lang thang tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Ảnh minh họa: TL

Còn tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, mức hỗ trợ cao hơn với gấp 3 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường vào dịp lễ hoặc khi điều trị nội trú, và gấp 5 lần trong dịp Tết Nguyên đán. Riêng tỉnh Bình Dương chưa ban hành quy định tương tự, dẫn đến sự chênh lệch trong chính sách an sinh giữa các địa phương.

Năm 2024, chính sách hỗ trợ ăn thêm trong dịp lễ, Tết tại TP.HCM (cũ) đã mang lại ý nghĩa thiết thực cho 7.065 đối tượng yếu thế, với tổng chi phí hơn 14,45 tỉ đồng, cùng 73.710 lượt người được hỗ trợ khi ốm đau điều trị với kinh phí hơn 13,44 tỉ đồng. Tuy nhiên, các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc khu vực Bình Dương (cũ) vẫn chưa được áp dụng chính sách này.

Trước thực tế đó, UBND TP.HCM đề xuất mở rộng phạm vi áp dụng Nghị quyết 34/2023/NQ-HĐND trên toàn thành phố, nhằm bảo đảm sự công bằng trong thụ hưởng chính sách và thực hiện đúng tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau".

Theo tính toán, tổng kinh phí thực hiện chính sách sau khi mở rộng dự kiến khoảng 30,75 tỉ đồng/năm, tăng hơn 2,85 tỉ đồng so với trước đây.

UBND TP.HCM khẳng định việc ban hành nghị quyết mới là cần thiết và phù hợp với thực tế sau sáp nhập, góp phần đồng bộ chính sách an sinh, lan tỏa tinh thần nhân văn và tiếp tục chăm lo tốt hơn cho các nhóm yếu thế trong xã hội.