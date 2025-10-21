TP.HCM tiếp nhận người bị trục xuất ở nước ngoài vào chăm sóc tại cơ sở trợ giúp xã hội 21/10/2025 16:56

(PLO)- TP.HCM tiếp nhận và chăm sóc công dân Việt Nam bị trục xuất từ nước ngoài vào các cơ sở trợ giúp xã hội để chăm sóc với thời gian tối đa là 90 ngày.

Mới đây, UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định tiếp nhận công dân Việt Nam ở nước ngoài bị trục xuất, trao trả về TP.HCM để chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội.

Theo đó, TP.HCM sẽ tiếp nhận và chăm sóc tạm thời những người này tại các cơ sở trợ giúp xã hội công lập do thành phố quản lý. Thời gian chăm sóc không quá 90 ngày.

Nếu hết thời hạn mà chưa thể đưa trở về gia đình hoặc cộng đồng, các cơ quan chức năng sẽ xem xét giải pháp phù hợp theo quy định.

Các đơn vị được giao tiếp nhận và chăm sóc gồm: Trung tâm Hỗ trợ xã hội, Trung tâm Công tác xã hội và Giáo dục dạy nghề thiếu niên TP, Trung tâm Bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình Chánh, Trung tâm Công tác xã hội và Qũy Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương (cơ sở 2), Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội (cơ sở 4) cùng một số cơ sở thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong và Công an TP.HCM.

15 người Việt được trao trả qua cửa khẩu Xa Mát ngày 19-10. Ảnh: BP

Ngoài ra, UBND TP giao Công an TP.HCM chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan trong công tác xác minh nhân thân, lập hồ sơ tiếp nhận và đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở.

Song song đó, Sở Y tế TP.HCM chủ trì hướng dẫn việc chăm sóc, quản lý y tế cho đối tượng; đồng thời phối hợp các đơn vị tổ chức dạy nghề, giới thiệu việc làm, giúp người được tiếp nhận sớm ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng.

Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ, Sở Nội vụ và Sở GD&ĐT TP.HCM cùng tham gia bố trí nguồn lực, kinh phí, nhân sự đồng thời hỗ trợ pháp lý, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho người được tiếp nhận.

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp giám sát việc triển khai, nhằm đảm bảo công tác tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng được thực hiện đúng quy định và nhân văn.