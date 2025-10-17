'Không chỉ trẻ nghèo, con nhà khá giả cũng có thể rơi vào hoàn cảnh đặc biệt' 17/10/2025 15:58

(PLO)- Bên cạnh trẻ em nghèo, nhiều trẻ đến từ gia đình khá giả cũng có thể rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

Ngày 17-10, Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TP.HCM công bố và triển khai Dự án “Kết nối và cung cấp dịch vụ hỗ trợ nhằm hướng tới mục tiêu đảm bảo quyền của các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn TP.HCM”.

Dự án nhằm tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ hỗ trợ xã hội cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt hoặc có nguy cơ, giúp các em phát triển toàn diện và bình đẳng.

Chia sẻ tại buổi công bố, bà Mai Thị Ngọc Mai, Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TP.HCM, cho biết dự án sẽ ưu tiên vào tập trung khảo sát, đánh giá và nâng cao chất lượng hệ thống dịch vụ hỗ trợ trẻ em trên địa bàn TP.HCM.

Bà Mai Thị Ngọc Mai, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam, Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TP.HCM. Ảnh: HN

Đồng thời, chú trọng xây dựng mô hình dịch vụ thân thiện, tăng cường hỗ trợ sức khỏe tâm thần, đào tạo kỹ năng nghề cho trẻ và thanh thiếu niên, nâng cao nhận thức cộng đồng về bình đẳng và đa dạng giới.

Được biết, tổng kinh phí thực hiện dự án là hơn 24,4 tỉ đồng.

Cũng tại buổi công bố, TS Nguyễn Minh Nhựt, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM, cho biết nhiều năm qua, các hoạt động bảo vệ trẻ em thường được triển khai riêng lẻ, thiếu tính liên kết, dẫn đến hiệu quả ngắn hạn và khó giải quyết triệt để các vấn đề.

“Dự án lần này, tôi phải dùng từ ‘toàn diện’, bởi dự án đã được thiết kế bài bản, đồng bộ, có tính hệ thống và bền vững cao” - ông Nhựt nói.

TS Nguyễn Minh Nhựt, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM. Ảnh: HN

Đồng quan điểm, ông Trương Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn, cho rằng bên cạnh nhóm trẻ em nghèo ở vùng sâu, vùng xa, nhiều trẻ đến từ gia đình khá giả cũng có thể rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, đối mặt với các vấn đề tâm lý, xã hội.

Từ đó, ông Hùng cho hay việc đưa công tác tư vấn và hỗ trợ ngay vào giai đoạn đầu, thay vì chỉ can thiệp khi sự việc đã xảy ra. Ông cũng đề xuất xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá (KPI) cụ thể cho từng hoạt động của dự án để theo dõi, đánh giá và điều chỉnh kịp thời.

Phát biểu kết luận tại buổi công bố, ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, nhấn mạnh bên cạnh nguồn lực nhà nước, sự tham gia của các tổ chức ngoài công lập cũng đóng vai trò quan trọng để dự án đạt hiệu quả.

Ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM. Ảnh: HN

Đồng thời, Sở đang tham mưu triển khai chính sách miễn học phí và bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên trên địa bàn. Tuy nhiên, do số lượng lớn, việc thực hiện cần có nguồn lực tốt hơn.