99,99% cán bộ nghỉ việc đã được nhận chi trả chính sách 29/10/2025 20:57

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục họp định kỳ, từ nay tới cuối năm cơ bản giải quyết xong các vấn đề vướng mắc liên quan vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Chiều 29-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội về tổ chức, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung đánh giá tình hình, phân tích những vướng mắc, khó khăn, xác định rõ những vấn đề cấp bách cần phải giải quyết; rà soát tiến độ các nhiệm vụ đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng giao. Đồng thời, đề xuất các giải pháp khả thi, có trọng tâm, trọng điểm để tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc; cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành bảo đảm đồng bộ, thông suốt.

56% nhiệm vụ đã được chuyển giao cho địa phương

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, địa phương tiếp tục triển khai vận hành chính quyền địa phương 2 cấp một cách quyết liệt với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, làm việc nào dứt việc đó.

Ông cũng yêu cầu kiểm điểm tiến độ hoàn thành các công việc được giao, báo cáo hằng tuần vào thứ Tư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: NHẬT BẮC

Thủ tướng đánh giá sau gần bốn tháng thực hiện, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từng bước đi vào nền nếp, mang lại hiệu quả, đặc biệt là đẩy mạnh thực hiện thủ tục trực tuyến và giảm khâu trung gian.

Chính phủ, Thủ tướng đã chủ động ban hành hơn 140 nghị định, nghị quyết, công điện, quyết định để kịp thời tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện thể chế, chính sách, đặc biệt trong các lĩnh vực...

Đáng chú ý, đến nay, 99,99% cán bộ nghỉ việc đã được nhận chi trả chính sách; 100% xã, phường, đặc khu đã mở tài khoản và chi trả lương qua Kho bạc Nhà nước.

Cùng với đó, 17.595 cơ sở nhà, đất dôi dư đã được xử lý; 3.143 đơn vị hành chính cấp xã đã đầy đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất (chiếm 94,6%); hơn 83% các thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến ở địa phương; cơ sở hạ tầng kỹ thuật và nhân sự cơ bản bảo đảm yêu cầu.

Về phân cấp, phân quyền, 56% nhiệm vụ đã được chuyển giao cho địa phương, góp phần rút ngắn quy trình, giảm tầng nấc trung gian, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền các cấp.

Dù vậy, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng còn những hạn chế về thủ tục hành chính, hạ tầng số, kết nối dữ liệu; phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính cần quyết liệt hơn nữa.

Đặc biệt, vẫn còn tình trạng cán bộ thiếu kiến thức về quản lý, pháp lý, chuyên môn, công nghệ, chuyển đổi số, dẫn tới khó khăn trong giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp.

Đến cuối năm, cơ bản giải quyết xong các vướng mắc

Nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật chưa phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ Nội vụ được giao khẩn trương phối hợp với Bộ Tư pháp hoàn thiện báo cáo Chính phủ, Thủ tướng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá về tính khả thi trong thực hiện nhiệm vụ phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong quản lý.

Bộ Nội vụ cũng được giao chủ trì hướng dẫn, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị khẩn trương xây dựng vị trí việc làm cho chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là cấp cơ sở, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, phù hợp từng địa bàn cụ thể. Nhiệm vụ này cần hoàn thành trước 15-12.

Bộ này cũng được yêu cầu khẩn trương trình cấp có thẩm quyền ban hành nghị quyết về tiêu chuẩn đơn vị hành chính, nghị định về phân loại đô thị làm cơ sở cho việc bố trí biên chế; giao địa phương trên cơ sở khối lượng, tính chất công việc, linh hoạt điều chỉnh nhân lực phù hợp cho từng phường, xã và từng lĩnh vực.

Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự phù hợp từng địa bàn cụ thể, hoàn thành trong tháng 11; tiếp tục rà soát, bố trí cán bộ, công chức cấp xã phù hợp vị trí việc làm. Các cơ quan tăng cường đào tạo, bồi dưỡng và cán bộ còn thiếu kiến thức cũng phải tự nâng cao năng lực, trình độ.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu các bộ ngành đẩy mạnh hoàn thiện, kết nối dữ liệu. Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế khẩn trương rà soát, triển khai việc cắt giảm hồ sơ giấy với các thành phần có thể thay bằng dữ liệu điện tử. Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đất đai.

Bộ KH&CN tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin; bảo đảm kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các phần mềm quản lý văn bản, dịch vụ công, cơ sở dữ liệu quốc gia và giải quyết thủ tục hành chính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu các bộ, ngành tăng cường kiểm tra, giám sát, hỗ trợ địa phương, xử lý nghiêm tình trạng đùn đẩy, né tránh, chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ.

Bộ Tài chính chủ trì rà soát, bố trí kinh phí để hoàn thiện trụ sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc, bảo đảm cơ sở vật chất, chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức. Cùng đó, chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc sắp xếp trụ sở làm việc, tài sản công, tránh thất thoát lãng phí. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các địa phương quy hoạch lại các trụ sở.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục họp định kỳ để từ nay tới cuối năm cơ bản giải quyết xong các vấn đề vướng mắc liên quan vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.