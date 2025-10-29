Đại biểu Hà Sỹ Đồng: Chính phủ nên có ngay báo cáo về thực trạng thừa, thiếu cán bộ 29/10/2025 15:02

(PLO)- Đại biểu Hà Sỹ Đồng bày tỏ ngạc nhiên, bức xúc khi ở ngay Thủ đô, người dân được yêu cầu phải cung cấp bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và CCCD.

Chiều 29-10, tiếp tục phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã- hội, đại biểu Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị) nhận xét nhìn lại cả nhiệm kỳ, dài hơn là 2-3 nhiệm kỳ gần đây, có những vấn đề được nói đi nói lại, bàn đi bàn lại rất nhiều lần nhưng dường như không có sự cải thiện gì đáng kể, thậm chí có phần còn ngược lại.

Dẫn chứng, ông Hà Sỹ Đồng nêu việc thị trường bất động sản, giá nhà tăng phi mã. Theo báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính, giá bất động sản tại Hà Nội và TP.HCM tăng nhanh, nằm trong top 8 danh sách 220 thành phố lớn trên thế giới về mức độ đắt đỏ của bất động sản so với thu nhập.

Mỗi người dân có thu nhập trung bình phải mất trên 30 năm tiết kiệm mới có thể mua được một căn nhà có mức giá trung bình ở hai thành phố này.

Trong khi đó, nhiệm kỳ này, Quốc hội đã sửa hàng loạt các luật về kinh doanh bất động sản, nhà ở, đặc biệt là Luật Đất đai mất tới 4 kỳ họp mới có thể thông qua.

Đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị). Ảnh: QH

Ông Hà Sỹ Đồng cũng nhắc tới thị trường vàng, “Quốc hội nói hoài từ 2-3 nhiệm kỳ trước đến giờ vẫn diễn biến rất phức tạp, gây rủi ro cho ổn định tài chính, tiền tệ”.

"Ngân hàng nhà nước cứ loay hoay ứng phó nhưng dường như càng can thiệp thì lại càng tuột xa mục tiêu quản lý” - ông Hà Sỹ Đồng nói và đặt câu hỏi vậy bản chất ở đây là gì, do thể chế hay do tổ chức thực hiện?

Theo ông, nếu do thể chế thì câu hỏi đặt ra là ở Kỳ họp thứ 9, Quốc hội thông qua Nghị quyết cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật. Theo đó, Quốc hội trao cho Chính phủ cơ chế đặc biệt, cho phép được ban hành nghị quyết để điều chỉnh một số quy định của luật, nghị quyết do Chính phủ trình. Vậy quyền này đã được sử dụng như thế nào?

Ông Hà Sỹ Đồng cũng bày tỏ sự ngạc nhiên khi ở ngay Thủ đô, người dân được yêu cầu phải cung cấp bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và CCCD, một số xã, phường còn ra thông báo "nếu người dân không nộp hồ sơ sổ đỏ, CCCD đúng hạn thì quyền lợi sẽ không được giải quyết".

“Thú thực, khi đọc được thông tin này, tôi thấy bức xúc, vì căn cước hay giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất đều là giấy tờ nhà nước cấp cho dân, đều có trên hệ thống của cơ quan nhà nước cả rồi.

Vậy mà vẫn phải có người đi đến từng nhà phát phiếu thu thập thông tin. Người dân nếu chấp hành thì vừa mất thời gian vừa lo ngại về việc lưu trữ, sử dụng các loại giấy tờ cá nhân rất quan trọng đó. Nếu không chấp hành cũng lo ngại bị đánh giá, hoặc bị làm khó dễ khi giải quyết những thủ tục khác” - ông Hà Sỹ Đồng nói.

Theo ông, cơ quan chức năng giải thích lý do cần người dân phải nộp sổ đỏ photo để làm sạch dữ liệu quốc gia về đất đai, vì nhiều người sử dụng đất khi tự ý chuyển mục đích, giao dịch đất đai và tài sản gắn liền với đất bằng giấy tờ viết tay, chưa xác lập quyền thừa kế… Điều này dẫn đến một số trường hợp thông tin, dữ liệu chưa đúng và chưa thống nhất.

Ông Đồng cho rằng nếu đúng như vậy thì cần tuyên truyền để ai đang thuộc diện này cung cấp thông tin và hướng dẫn họ hoàn tất thủ tục đúng quy định, thay vì yêu cầu toàn bộ các hộ dân phải nộp bản photo sổ đỏ và căn cước.

“Tuyệt đại đa số người dân chỉ có một cái nhà và cũng chỉ có một sổ đỏ, vì thế việc sinh ra thêm một thủ tục như thế cũng không có gì đảm bảo là sẽ làm sạch được dữ liệu quốc gia về đất đai” - ông Hà Sỹ Đồng nói và nhấn mạnh làm sạch được dữ liệu về đất đai là rất cần thiết nhưng cách làm, đặc biệt là cách giải thích với dân thì cần xem lại.

“Những vấn đề nêu trên cũng chỉ là môt số trong nhiều vấn đề bất cập của thực tiễn cuộc sống, đang tác động đến cuộc sống của người dân, cho thấy cả chính sách và thực thi đều đang có vấn đề cần quan tâm” - đại biểu tỉnh Quảng Trị nói thêm.