Đại biểu đề nghị Chính phủ trình gói tài chính khẩn cấp khắc phục hậu quả mưa lũ 29/10/2025 10:28

Sáng 29-10, thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ quan tâm nhiều hơn nữa đến việc khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời có chính sách hỗ trợ hạ tầng, doanh nghiệp và người dân tại các vùng chịu ảnh hưởng nặng nề.

Đề nghị sớm trình Quốc hội gói tài chính khẩn cấp

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP.HCM) cho biết trong nhiệm kỳ qua, đất nước đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để đạt được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, Chính phủ cũng đã thẳng thắn nhìn nhận còn nhiều hạn chế, nhất là về môi trường, hạ tầng giao thông, nước sạch, phát triển doanh nghiệp và đời sống người dân.

Ông Ngân bày tỏ đồng tình với chỉ tiêu tăng trưởng GDP trên 10% trong năm 2026 và cho rằng đây là mục tiêu cao nhưng có cơ sở. Theo ông, song song với phát triển kinh tế, cần đặc biệt chú trọng đến các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và chất lượng cuộc sống của người dân.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP.HCM). Ảnh: QH

“Những ngày qua, chúng ta thật sự đau lòng khi chứng kiến nhân dân ở nhiều địa phương phải gồng mình chống chọi với thiên tai, bão lũ. Nhiều vùng bị ảnh hưởng nặng nề, đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn”, đại biểu Trần Hoàng Ngân nói.

Từ thực tế đó, ông đề nghị Chính phủ sớm trình Quốc hội một gói tài chính khẩn cấp, tăng chi ngân sách vượt dự toán nhằm khắc phục hậu quả mưa lũ, khôi phục hạ tầng bị hư hỏng và bảo đảm an sinh xã hội.

Theo ông Ngân, tỷ lệ bội chi hiện mới khoảng 3,2% GDP, thấp hơn mức kế hoạch 3,6%, do đó vẫn còn dư địa tài khóa để triển khai gói tài chính này, góp phần ổn định đời sống và mang lại hạnh phúc cho người dân.

Triển khai ngay giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu

Cùng quan điểm quan tâm đến tác động của thiên tai, đại biểu Tô Ái Vang (Cần Thơ) nhấn mạnh trong những năm gần đây, biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan đã, đang và sẽ tiếp tục tác động nghiêm trọng đến cả sáu vùng kinh tế trọng điểm của đất nước.

“Mùa mưa thì bão, lũ; mùa khô thì hạn hán, xâm nhập mặn, nước biển dâng. Thiên tai ngày càng khốc liệt, gây tổn thất lớn về người và của, đe dọa đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp”, bà Vang nêu.

Đại biểu Tô Ái Vang (Cần Thơ). Ảnh: QH

Theo đại biểu, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm tăng khả năng chống chịu, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Tuy nhiên, bà cho rằng cần rà soát, đánh giá toàn diện tình trạng hạ tầng giao thông tại các địa phương chịu ảnh hưởng nặng, đồng thời bổ sung ngân sách hỗ trợ khôi phục, hoàn thiện hệ thống hạ tầng.

“Đây là vấn đề quan trọng và cấp thiết nhất hiện nay, bởi hạ tầng giao thông bị tàn phá sẽ kéo theo nhiều hệ lụy kinh tế - xã hội”, đại biểu Tô Ái Vang nhấn mạnh.

Bà Vang cũng đề nghị Chính phủ rút ngắn thời gian hoàn thuế, xem xét miễn hoặc giảm thuế VAT đối với doanh nghiệp thu mua, tạm trữ lúa gạo để hỗ trợ nông dân và bình ổn giá. Cùng với đó, cần tập trung đầu tư hạ tầng logistics, hạ tầng số, cải thiện môi trường kinh doanh, giảm thủ tục hành chính, thúc đẩy hợp tác công – tư và thu hút đầu tư vào các ngành kinh tế mũi nhọn của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Đại biểu cho biết cả nước hiện có hơn 900 đô thị, trong đó khoảng 50 đô thị chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu, điển hình như Hà Nội, Thái Nguyên, Huế và các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long.

“Nhiều đô thị gần như đã quá tải về sức chống chịu trước tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, tài sản của người dân và cản trở phát triển kinh tế - xã hội”, bà Vang nói.

Từ đó, đại biểu kiến nghị Chính phủ sớm quy hoạch đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu, tập trung nâng cao năng lực chống chịu, hướng đến phát triển bền vững và bảo đảm an toàn, hạnh phúc cho người dân.