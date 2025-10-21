Sửa chữa xe ngập lụt hết gần 540 triệu đồng: Chuyên gia khuyên gì? 21/10/2025 18:05

(PLO)- Xôn xao chiếc xe Mitsubishi Xforce được báo giá sửa chữa sau ngập lụt lên đến gần 540 triệu đồng, nhiều người khuyên chủ xe đổi xe mới để tránh hỏng vặt về sau.

Sau những đợt bão lũ vừa qua tại khu vực miền Trung và miền Bắc nước ta, nhiều ô tô ngập nước nặng và nhiều ngày. Sau những trận ngập lụt, các gia đình, chủ xe đã đưa xe đi để sửa chữa, kiểm tra toàn bộ các hạng mục trên chiếc xe.

Đáng chú ý, trên các trang mạng xã hội truyền tay nhau về trường hợp một chiếc Mitsubishi Xforce được báo giá sửa chữa hơn 80 hạng mục với tổng chi phí lên đến gần 540 triệu đồng.

Hình ảnh được chia sẻ trên các trang mạng xã hội.

Chưa rõ thực hư chủ nhân của chiếc xe có bỏ số tiền lớn như vậy để sửa chữa xe ngập lụt hay không nhưng nhiều thành viên đã khuyên chủ xe nên mua một chiếc xe mới. Hiện giá của chiếc xe Mitsubishi Xforce trên thị trường là 599 triệu đồng đến 705 triệu đồng, chưa tính thuế phí và chưa tính các chương trình ưu đãi của hãng xe, đại lý xe.

Nhiều ý kiến cho rằng việc sửa chữa một chiếc xe sau khi bị ngập lụt có khả năng không bền bỉ bằng việc mua một chiếc xe mới với giá trị hơn 500 triệu đồng như vậy.

Trao đổi với PLO, ông Lê Văn Tạch, kỹ sư ô tô cho biết thời gian vừa qua ông cũng đã sửa chữa, kiểm tra rất nhiều xe bị ngập lụt. Đa số các xe đều được tháo dỡ hết ra và vệ sinh lại hoàn toàn, sau đó mới lắp vào và kiểm tra bộ phận nào còn khả năng sử dụng thì sẽ được giữ lại, bộ phần nào hư hỏng sẽ được thay thế.

“Có những xe kiểm tra, sửa chữa hết khoảng 10 ngày để hoàn thiện các công đoạn. Nếu một chiếc xe thay mới hết thì vẫn sử dụng an toàn tuy nhiên cũng khó để đưa ra lời khuyên cho các chủ xe trong trường hợp này”- ông Tạch chia sẻ.

Theo vị kỹ sư ô tô, tuỳ theo cách xử lý của đơn vị sửa chữa, nếu với số tiền lớn hơn 500 triệu đồng là gần như thay thế hết các hạng mục trên xe, ví dụ như hệ thống điện, hộp điều khiển, ghế… Như vậy thì độ ảnh hưởng của xe sau khi sửa chữa và sử dụng không đáng kể, chỉ có một số bộ phận bị hoen gỉ thì đánh bóng là được.

“Tận dụng có những bộ phận chưa hỏng và sửa chữa được thì tận dụng, có những hộp chưa hỏng thì sau khi quá trình sử dụng có thể ảnh hưởng đến hoạt động, có những rủi ro về sau. Tuy nhiên, một chiếc xe khó nói về độ bền trong quá trình vận hành, nó tuỳ thuộc nhiều yếu tố”- kỹ sư Lê Văn Tạch nói thêm.