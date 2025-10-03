Sửa xe ngập nước hết hơn 50% giá trị: Chủ xe nên làm gì để không bị thiệt? 03/10/2025 15:51

(PLO)- Chuyên gia “mách nước” cách thoả thuận cho các chủ xe, nếu ô tô bị ngập nước, cây đè mà có bảo hiểm, chi phí sửa xe trên 50% giá trị của xe.

Thời gian gần đây, nhiều hình ảnh về những chiếc ô tô chìm trong biển nước được nhiều người quan tâm. Một số ý kiến cho rằng, sau khi nước rút, hết ngập thì những chiếc ô tô sẽ được các công ty bảo hiểm bồi thường nếu chủ xe có mua bảo hiểm vật chất cho xe. Tuy nhiên cũng một số ý kiến cho rằng để được bồi thường bảo hiểm các chủ xe cũng “trầy trật” chứng minh với công ty bảo hiểm.

Như vậy, việc ô tô bị ngập nước có là một trong những trường hợp được bồi thường bảo hiểm hay không?

Việc ô tô bị ngập nước có là một trong những trường hợp được bồi thường bảo hiểm hay không?

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Khắc Xuân (CEO Công ty TNHH Tư vấn bảo hiểm InFair) cho biết, ngập nước là xe bị ngập, còn thủy kích là hiện tượng nước tràn vào động cơ qua cửa hút gió gây hư hỏng động cơ.

“Ngập nước là 1 rủi ro cơ bản được bảo hiểm, không phải mua thêm điều khoản mở rộng nào. Do đó, khi xe bị ngập mà ảnh hưởng đến động cơ, hệ thống điện thì sẽ được bồi thường bảo hiểm thuộc phạm vi bảo hiểm”- ông Xuân nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông chia sẻ thêm không phải lý do bất khả kháng nào cũng được phía bảo hiểm chi trả, bởi các rủi ro này thường được ghi rõ trong hợp đồng bảo hiểm. Do vậy, chủ xe cần hiểu rõ phạm vi hợp đồng của mình để sẵn sàng những phương án đòi hỏi quyền lợi một cách đầy đủ, hợp lý.

Cũng theo ông Xuân, nếu xe không mua điều khoản thủy kích, bảo hiểm định loại trừ thiệt hại động cơ là sai, ngập nước chứ không phải thủy kích, chủ xe sẽ được bồi thường 100%. Nếu có mua điều khoản thủy kích mà đơn vị bảo hiểm đòi đền theo điều kiện thủy kích (thông thường là chỉ bồi thường 70-80%) cũng không đúng.

“Còn hệ thống điện, một số công ty loại trừ thiệt hại hệ thống điện do xe hoạt động trong vùng ngập nước. Xe bị lũ nhấn chìm khi không hoạt động nên không bị loại trừ”- ông Xuân nói thêm.

Do đó, vị CEO này cho rằng các trường hợp trên sẽ được đơn vị bảo hiểm bồi thường 100% cho chủ xe. Còn nếu bị thủy kích thì chịu khấu trừ theo điều khoản thủy kích riêng phần động cơ.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Khắc Xuân còn “mách nước” cho các chủ xe, nếu xe bị ngập nước, cây đè mà có bảo hiểm, chi phí sửa xe trên 50% giá trị của xe thì nên thoả thuận với bảo hiểm bồi thường tổn thất toàn bộ, chấp nhận giảm giá trị xe một phần và nhận 1 cục tiền, giao xe cho công ty bảo hiểm; hoặc công ty bảo hiểm trả khoản tiền tương đương chi phí sửa xe, chủ xe cầm tiền giữ lại xe, sửa hay bán xe tùy ý

“Khi chi phí sửa xe trên 50% giá trị xe thì sửa xong xe cũng có khả năng xảy ra lỗi về sau, và giá trị xe có thể còn thấp hơn tiền sửa xe. Nên không sửa mà nhận tiền có lợi cho cả chủ xe và bảo hiểm”- ông Xuân chia sẻ thêm.