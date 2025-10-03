Thị trường xe máy điện Việt Nam đang 'soán ngôi' xe xăng? 03/10/2025 14:13

(PLO)-Thị trường xe hai bánh ghi nhận bước tăng trưởng ở mọi phân khúc, đáng chú ý mảng xe máy điện tiếp tục có những bước tiến mạnh mẽ về doanh số.

Theo số liệu từ Motorcycles Data, chuyên trang thống kê dữ liệu xe máy toàn cầu vừa công bố, trong tháng 8 vừa qua thị trường xe máy Việt Nam đạt mức tăng trưởng 17,4% so với tháng liền trước đó. Qua đó, nâng tổng doanh số bán xe sau 8 tháng đã qua của năm 2025 lên mức 2,08 triệu xe, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Motorcycles Data, thị trường ghi nhận bước tăng trưởng ở mọi phân khúc. Trong đó, riêng phân khúc xe tay ga tăng 14,8%, phân khúc xe máy số bao gồm cả dòng xe máy 50cc dành cho học sinh, sinh viên, tăng 65,6%. Đáng chú ý, mảng xe máy điện tiếp tục có những bước tiến mạnh mẽ về doanh số. Phân khúc xe máy điện L1 (tương ứng với động cơ dưới 50 cc) tăng trưởng 89%, trong khi xe máy điện thuộc phân khúc L3 tăng tới 197%.

Trong khoảng 2 tháng trở lại đây, các thương hiệu xe máy tại Việt Nam như VinFast, Yadea, Selex, Dat Bike… thay nhau tung ra thị trường hàng loạt mẫu mã mới, trong đó có cả những mẫu xe trang bị pin kép, cho phép đổi pin. Ngoài ra, chương trình đổi xe xăng, lấy xe điện cũng được nhiều hãng triển khai.

Cũng theo Motorcycles Data, tính đến hết tháng 8-2025, Việt Nam hiện đang là thị trường xe máy lớn thứ 4 thế giới và lớn thứ 3 thế giới đối với xe máy điện.