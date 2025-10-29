Không được yêu cầu người dân xuất trình giấy tờ đã tích hợp trên VNeID 29/10/2025 10:31

(PLO)- Chính phủ nêu rõ người thực hiện chứng thực không được yêu cầu dân nộp, xuất trình bản chính hoặc bản sao các giấy tờ, tài liệu đã được tích hợp trên VNeID.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 280/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định 23/2015 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Theo đó, Nghị định 280 được sửa đổi theo hướng mở rộng đối tượng được thực hiện chứng thực.

Cụ thể, người thực hiện chứng thực là chủ tịch UBND cấp xã, người được ủy quyền hoặc phân công thực hiện nhiệm vụ chứng thực theo quy định; công chứng viên của Phòng công chứng, Văn phòng công chứng (tổ chức hành nghề công chứng); viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự của Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự và Cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.

Chính phủ: Không được yêu cầu người dân xuất trình giấy tờ đã tích hợp trên VNeID chứng thực. Ảnh: NGUYỆT NHI

Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực, trong đó quy định rõ trách nhiệm của từng người được giao quyền chứng thực.

Trong đó, Chủ tịch UBND cấp xã có những thẩm quyền và trách nhiệm dưới đây. Gồm chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận.

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản. Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài.

Chứng thực giao dịch liên quan đến tài sản là động sản; chứng thực giao dịch liên quan đến quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Chứng thực giao dịch về nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở; chứng thực di chúc; chứng thực văn bản từ chối nhận di sản; chứng thực văn bản phân chia di sản là tài sản theo quy định.

Việc chứng thực không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực thực hiện trong các trường hợp chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký; chứng thực giao dịch liên quan đến tài sản là động sản; chứng thực di chúc, chứng thực văn bản từ chối nhận di sản; chứng thực văn bản ủy quyền liên quan đến việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất, nhà ở…

Việc chứng thực các giao dịch liên quan đến quyền của người sử dụng đất được thực hiện tại UBND cấp xã nơi có đất, việc chứng thực các giao dịch về nhà ở được thực hiện tại UBND cấp xã nơi có nhà.

Cũng theo Nghị định 280, Chính phủ nhấn mạnh người thực hiện chứng thực không yêu cầu người dân nộp, xuất trình bản chính hoặc bản sao các giấy tờ, tài liệu đã được tích hợp trên VNeID.

Trường hợp người yêu cầu chứng thực đề nghị và người thực hiện chứng thực có thể khai thác thông tin, giấy tờ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc các cơ sở dữ liệu khác theo quy định của pháp luật thì người thực hiện chứng thực có trách nhiệm thực hiện việc khai thác thông tin, giấy tờ từ các cơ sở dữ liệu này. Không yêu cầu người yêu cầu chứng thực xuất trình bản chính, bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực đối với các thông tin, giấy tờ đã được khai thác.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-11-2025. Đối với các giao dịch được thực hiện trước ngày 1-7-2025 sẽ được sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, cấp bản sao tại UBND cấp xã lưu trữ hồ sơ.

Các loại sổ chứng thực được lập trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành tiếp tục được sử dụng đến hết 31-12-2025. Những số này này gồm Sổ chứng thực bản sao từ bản chính, sổ chứng thực chữ ký/chứng thực điểm chỉ, sổ chứng thực chữ ký người dịch, sổ chứng thực giao dịch.