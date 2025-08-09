Từ 1-10, toàn quốc chỉ tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến 09/08/2025 09:36

(PLO)- Dự kiến từ 1-10, cả nước chỉ tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Các địa phương được giao bố trí máy móc, thiết bị và nhân sự để hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ.

Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số ngày 8-8 đã ban hành kết luận phiên họp lần thứ 3 của Ban Chỉ đạo.

Trong đó, Ban Chỉ đạo giao Bộ Công an chủ trì nghiên cứu xây dựng, trình Thủ tướng ban hành “Kiến trúc dữ liệu tổng thể quốc gia", "khung quản trị, quản lý dữ liệu” và “từ điển dữ liệu”, hoàn thành trong tháng 8.

Cùng đó, đôn đốc các bộ, ngành xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai 116 cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia, CSDL chuyên ngành, nhất là 11 CSDL quốc gia, chuyên ngành.

Cơ quan này cũng được giao đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ thuộc Đề án 06, trong đó sớm hoàn thành 40/61 tiện ích trên nền tảng VNeID phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và quản lý xã hội. Đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành thực hiện cắt, giảm, đơn giản hóa đối với 324 thủ tục hành chính đã có các giấy tờ được tích hợp và chia sẻ trong ứng dụng VNeID.

Dự kiến từ 1-10, cả nước chỉ tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Ảnh: CÔNG LINH

Bộ Công an sớm nghiên cứu, xây dựng đám mây dữ liệu (Cloud) công dân tích hợp trên nền tảng VNeID (nâng cấp lên mức 3) nhằm tạo nền tảng số thống nhất để người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến toàn trình một cách thuận tiện, bảo mật và hiệu quả, thúc đẩy quản lý xã hội hiện đại, văn minh.

Ban Chỉ đạo cũng giao các địa phương rà soát, sửa đổi các quy trình nghiệp vụ để quy định việc sử dụng thông tin đã tích hợp trên VNeID thay thế bản giấy, không được yêu cầu người dân cung cấp bản giấy khi đã có dữ liệu.

Trong tháng 8, các địa phương phối hợp Bộ Công an cắt giảm ngay các giấy tờ trong hồ sơ thủ tục hành chính thay thế bằng dữ liệu và giấy tờ đã tích hợp lên VNeID, trả kết quả qua ứng dụng này. Đồng thời, bỏ việc cấp các loại giấy tờ và trả kết quả bằng bản giấy, cắt bỏ các khoản phí có liên quan đến việc sản xuất, in, cấp bản giấy, chỉ cấp bản giấy khi công dân có yêu cầu.

Chủ tịch UBND các tỉnh, TP kiểm tra, chấn chỉnh, chấm chấm dứt tình tình trạng "cò làm giấy tờ" tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công. Song song đó, nghiên cứu, báo cáo HĐND cấp tỉnh đẩy mạnh chính sách thu phí “0 đồng” đối với việc thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

Các địa phương tuyên truyền để người dân chủ động xác thực, tích hợp giấy tờ vào tài khoản định danh điện tử để sử dụng khi thực hiện các giao dịch; khuyến khích người dân thực hiện 100% trên môi trường điện tử đối với 25 dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Từ ngày 1-10-2025, trên cả nước chỉ tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Do đó, các địa phương được giao chỉ đạo Trung tâm hành chính công các cấp, bộ phận một cửa bố trí đủ phương tiện, máy móc, thiết bị và cán bộ, đoàn viên hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ.