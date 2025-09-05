Ban Bí thư có quy định mới về đối tượng, tiêu chuẩn đào tạo trung cấp, cao cấp lý luận chính trị 05/09/2025 19:36

(PLO)- Quy định 350 của Ban Bí thư đã quy định cụ thể về đối tượng, tiêu chuẩn đào tạo trung cấp, cao cấp lý luận chính trị.

Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Quy định 350 về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị.

Các trường hợp được đào tạo trung cấp lý luận chính trị

Quy định đã nêu rõ những đối tượng đào tạo trung cấp lý luận chính trị. Đầu tiên là cán bộ đương chức hoặc quy hoạch gồm cấp ủy đảng là cấp ủy viên của chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở trở lên.

Cán bộ, công chức, viên chức giữ vị trí phó trưởng phòng (tương đương) trở lên của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cấp xã, cấp tỉnh và thuộc ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị ở Trung ương.

Cán bộ quân đội là chỉ huy cấp tiểu đoàn; phó tham mưu trưởng, phó chủ nhiệm chính trị trung đoàn (tương đương); chỉ huy phòng (ban) cấp lữ đoàn, sư đoàn, bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh (tương đương) trở lên.

Cán bộ công an gồm phó trưởng công an cấp xã, phó đội trưởng (tương đương) trở lên.

Cán bộ doanh nghiệp là trưởng ban, trưởng phòng (tương đương) trở lên của công ty (tổng công ty) nhà nước trực thuộc UBND cấp tỉnh; trưởng ban, trưởng phòng (tương đương) trở lên trực thuộc các tập đoàn, công ty (tổng công ty), ngân hàng thương mại nhà nước.

Quang cảnh Lễ bế giảng Lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hôm 26-8. Ảnh: HCMA

Thứ hai là giảng viên sẽ trực tiếp giảng dạy chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị ở các học viện, trường có nhiệm vụ đào tạo trung cấp lý luận chính trị.

Về tiêu chuẩn, đối tượng được đào tạo phải là đảng viên dự bị hoặc chính thức. Tốt nghiệp cao đẳng trở lên (tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên đối với cán bộ là người dân tộc thiểu số và công tác tại các xã, đặc khu ở khu vực miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn). Có hai năm liên tục liền kề thời điểm cử đi học được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Về độ tuổi, cán bộ học hệ không tập trung từ 28 tuổi với nữ và từ 30 tuổi trở lên với nam. “Trường hợp đặc biệt, cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định” – Quy định 350 nêu.

Các trường hợp học cao cấp lý luận chính trị

Ban Bí thư cũng quy định đối tượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị gồm cán bộ đương chức và cán bộ đương chức hoặc quy hoạch.

Với cán bộ đương chức là Ủy viên ban chấp hành đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trở lên; trưởng phòng (tương đương) cấp xã trở lên.

Với cán bộ đương chức hoặc quy hoạch, nếu là cấp ủy đảng thì họ phải là ủy viên ban thường vụ đảng uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trở lên. Đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức sẽ gồm chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự, chủ tịch HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã (tương đương) trở lên; trưởng phòng (tương đương) cấp tỉnh trở lên; trưởng phòng (tương đương) trở lên thuộc ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị ở Trung ương.

Cán bộ quân đội gồm trung đoàn trưởng, chính uỷ trung đoàn (tương đương); chỉ huy cấp lữ đoàn, sư đoàn, bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh (tương đương); chỉ huy các cơ quan cấp chiến dịch, chiến lược; ban giám đốc bệnh viện, viện nghiên cứu, chủ tịch, ban giám đốc công ty (tổng công ty) doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng trở lên.

Cán bộ công an gồm trưởng công an cấp xã, phó trưởng phòng (tương đương) trở lên.

Cán bộ doanh nghiệp sẽ gồm hội đồng thành viên (quản trị), ban giám đốc (tương đương) trở lên ở các công ty (tổng công ty) nhà nước trực thuộc UBND cấp tỉnh; hội đồng thành viên (quản trị), ban giám đốc (tương đương) trở lên ở các tập đoàn, công ty (tổng công ty), ngân hàng thương mại nhà nước.

Giảng viên có đủ 3 năm công tác và sẽ trực tiếp giảng dạy chương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị ở các học viện có nhiệm vụ đào tạo cao cấp lý luận chính trị.

Tiêu chuẩn đào tạo cao cấp lý luận chính trị gồm đảng viên chính thức, tốt nghiệp đại học trở lên. Hai năm liên tục liền kề thời điểm cử đi học được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Trường hợp cán bộ học hệ không tập trung thì nữ từ 33 tuổi, nam từ 35 tuổi trở lên. Trường hợp đặc biệt, cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Kinh phí đào tạo lý luận chính trị

Về kinh phí đào tạo lý luận chính trị, Quy định 350 nêu rõ được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quy định 57-QĐ/TW, ngày 08-02-2022 của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị và các điều khoản trong các quy định trước đây không còn phù hợp.

Ban Bí thư yêu cầu bám sát chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng về công tác đào tạo lý luận chính trị; tổ chức đào tạo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, theo phân cấp và phù hợp với chức vụ, chức danh cán bộ.

Đào tạo lý luận chính trị bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, gắn với quy định của Đảng về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, phân cấp quản lý cán bộ; xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ quan trong đào tạo lý luận chính trị. Học tập lý luận chính trị là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.