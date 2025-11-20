Quy định mới về số cấp phó tối đa trong cơ quan, tổ chức thuộc bộ 20/11/2025 18:29

(PLO)- Theo quy định, số cấp phó trong cơ quan, tổ chức phải bảo đảm nguyên tắc số lượng cấp phó trong một tổ chức trực thuộc tối đa không vượt quá số lượng cấp phó của tổ chức cấp trên trực tiếp.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 303/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, có hiệu lực thi hành từ 20-11-2025.

Theo nghị định, cơ cấu tổ chức của bộ gồm: Vụ và tương đương (vụ); văn phòng (nếu có); thanh tra (nếu có); cục và tương đương (cục); đơn vị sự nghiệp công lập.

Các đơn vị sự nghiệp công lập gồm các đơn vị nghiên cứu chiến lược, chính sách về ngành, lĩnh vực; Báo, tạp chí; Trung tâm Thông tin; Trường, Trung tâm hoặc Học viện thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức phải bảo đảm nguyên tắc số lượng cấp phó trong một tổ chức trực thuộc tối đa không vượt quá số lượng cấp phó của tổ chức cấp trên trực tiếp.

Các cơ quan, tổ chức cùng cấp thì số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức không có tổ chức bên trong tối đa không vượt quá số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức có tổ chức bên trong. Trường hợp cần tăng số lượng cấp phó so với quy định của cấp có thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Theo nghị định, không tổ chức phòng trong vụ. Trường hợp đặc biệt, đối với vụ thuộc bộ mới sáp nhập, hợp nhất từ ba đầu mối cấp vụ trở lên hoặc vụ có số biên chế công chức lớn (từ 45 biên chế công chức trở lên được cấp có thẩm quyền giao) thì có thể xem xét thành lập phòng (mỗi phòng phải có đủ 15 biên chế công chức trở lên).

Số lượng cấp phó của người đứng đầu vụ, văn phòng, thanh tra, cục loại 2, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của bộ được bố trí bình quân không quá ba người trên một đơn vị.

Trường hợp vụ, văn phòng, cục loại 2 được thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập từ hai cơ quan thì số lượng cấp phó được tăng thêm một người so với số lượng cấp phó quy định; vụ, văn phòng, cục loại 2 được thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập từ ba cơ quan trở lên thì số lượng cấp phó được tăng thêm hai người so với số lượng cấp phó quy định.

Vụ, văn phòng, thanh tra, cục loại 2 tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, tổ chức theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì số lượng cấp phó được tăng thêm một người so với số lượng cấp phó quy định.

Vẫn theo Nghị định 303, số lượng cấp phó của người đứng đầu cục loại 1 được bố trí bình quân không quá bốn người trên một cục. Số lượng cấp phó của người đứng đầu phòng thuộc vụ được bố trí không quá ba người.

Cạnh đó, phòng thuộc thanh tra, văn phòng thuộc bộ có 7-9 biên chế công chức được bố trí một cấp phó; có 10-15 biên chế công chức được bố trí không quá hai cấp phó; có từ 16 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá ba cấp phó.

Số lượng cấp phó của người đứng đầu ban, văn phòng, thanh tra thuộc cục loại 1 được bố trí bình quân không quá ba người trên một đơn vị.

Phòng, văn phòng, thanh tra thuộc cục loại 2 thuộc bộ có 7-9 biên chế công chức được bố trí một cấp phó; có 10-15 biên chế công chức được bố trí không quá hai cấp phó; có từ 16 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá hai cấp phó.

Số lượng cấp phó của người đứng đầu chi cục thuộc cục loại 1 được bố trí bình quân không quá ba người trên một chi cục; trường hợp chi cục tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, tổ chức hoặc được thành lập mới trên cơ sở tổ chức lại thì số lượng cấp phó được bố trí bình quân không quá bốn người trên một chi cục.

Số lượng cấp phó của người đứng đầu chi cục thuộc cục loại 2: Chi cục có 1-3 phòng được bố trí một người; có từ bốn phòng trở lên được bố trí không quá hai người; Chi cục không có phòng được bố trí không quá hai người.

Chi cục được bố trí không quá ba người/chi cục nếu đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu. Cụ thể, thực hiện nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính 24/24 giờ trong ngày theo quy định của pháp luật, phải bố trí công chức (trong đó có lãnh đạo chi cục) làm việc 3 ca/ngày và được giao từ 60 biên chế công chức trở lên.

Được giao quản lý theo khu vực liên tỉnh và có từ chín phòng hoặc tổ chức tương đương trở lên thuộc cơ cấu tổ chức của chi cục theo quy định.

Phòng thuộc chi cục thuộc cục loại 1 có 7-9 biên chế công: chức được bố trí một cấp phó; có 10-15 biên chế công chức được bố trí không quá hai cấp phó; có từ 16 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá ba cấp phó.

Phòng thuộc chi cục thuộc cục loại 2 thuộc bộ có 5-7 biên chế công chức được bố trí một cấp phó; có từ tám biên chế công chức trở lên được bố trí không quá hai cấp phó.

Số lượng cấp phó của người đứng đầu đội thuộc chi cục thuộc cục loại 1 tối đa không vượt quá số lượng cấp phó của chi cục thuộc cục loại 1 theo quy định.