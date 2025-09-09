TP.HCM: UBND phường đề xuất tăng cấp phó cho phòng, ban chuyên môn 09/09/2025 12:43

(PLO)- Lãnh đạo UBND phường Vĩnh Hội, TP.HCM, nêu thực tế công tác chính quyền có khối lượng công việc nhiều nhưng mỗi phòng chỉ được 1 cấp phó, do đó địa phương này đề xuất tăng cấp phó cho phòng, ban chuyên môn.

Sáng 9-9, đoàn công tác số 6 đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM đến khảo sát công tác triển khai, tổ chức thực hiện chủ trương, quy định của Trung ương về chuyển đổi số; thực hiện Đề án 06; cải cách thủ tục hành chính; xây dựng chính quyền số và chính quyền địa phương cấp xã tại phường Vĩnh Hội.

Khối lượng công việc nhiều nhân sự ít

Tham dự đoàn khảo sát có ông Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TP.HCM; ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển Tân Thuận.

Toàn cảnh buổi khảo sát. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phường Vĩnh Hội được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường 1, phường 2, phường 3 và một phần phường 4 thuộc quận 4 cũ. Phường có diện tích 1,17 km2, quy mô dân số hơn 63.000 người.

Báo cáo với đoàn khảo sát, bà Nguyễn Thùy Trinh, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hội, đánh giá việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp mang lại nhiều lợi ích, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công; tạo ra những không gian phát triển kinh tế - xã hội mới cho địa phương.

Song song đó, bà Trinh nêu thực tế địa phương cũng gặp nhiều khó khăn do chỉ có ba phòng chuyên môn và Trung tâm phục vụ hành chính công nhưng phải gánh toàn bộ chức năng quản lý Nhà nước với nhiều thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ.

Ông Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TP.HCM, trao đổi với lãnh đạo địa phương. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bà Trinh cho biết tuy cấp phường có phòng chuyên môn tham mưu nhưng khối lượng công việc nhiều mà nhân sự ít. Đa số các chuyên viên của các phòng kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực không có chuyên môn, lại chịu áp lực thời gian gấp, chưa tiếp cận công việc của cấp quận trước đây nên còn lúng túng.

Theo bà, do khối lượng công việc tăng, cán bộ công chức vừa làm vừa phải nghiên cứu, hướng dẫn lẫn nhau nên đôi khi chưa hiệu quả trong công tác tham mưu, trong khi đó nhiều ngành, nhiều cấp liên tục ban hành văn bản đôn đốc, yêu cầu báo cáo, tập huấn, hướng dẫn. Cán bộ phường thường xuyên phải làm việc ngoài giờ, cuối tuần nhưng đôi khi vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

Ông Nguyễn Thành Quốc An, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hội, đề xuất tăng cấp phó cho phòng, ban chuyên môn. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Kiến nghị tăng thêm số lượng cấp phó

Từ thực tiễn nêu trên, ông Nguyễn Thành Quốc An, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hội, đề nghị tăng cường cấp phó cho các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND phường.

“Công tác chính quyền có khối lượng công việc nhiều nhưng mỗi phòng chỉ được một cấp phó, trong một ngày làm việc chỉ việc đi họp thôi đã tốn thời gian, không còn thời gian giải quyết công việc khác. Do đó, mong sở ngành nghiên cứu và có trao đổi với các cơ quan chuyên môn để hỗ trợ cho địa phương tăng thêm số lượng cấp phó”- ông An nói.

Ngoài ra, ông An cũng kiến nghị trong các quy định, văn bản pháp luật cần có điều khoản, quy định riêng dành cho TP.HCM. Ông lý giải TP.HCM với đặc thù riêng, nguồn lực phát triển, quy mô dân số riêng nên cần điều khoản, quy định đặc thù dành cho TP.

ĐB Trần Anh Tuấn phát biểu kết luận. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ĐB Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển Tân Thuận, cho biết đoàn ĐBQH TP.HCM sẽ ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của địa phương.

“Sắp tới đây chúng tôi sẽ tổng hợp và có kiến nghị với QH về khó khăn ở địa phương như việc thiếu cán bộ cấp phó, thiếu cán bộ trong lĩnh vực chuyên môn, cơ chế phân cấp, phân quyền… Cùng với đó, sẽ đề xuất có chế độ chính sách, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã trong thời gian tới”- ông Tuấn khẳng định.