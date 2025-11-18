Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường phụ trách toàn bộ lĩnh vực đường sắt 18/11/2025 21:17

Ngày 18-11, UBND TP.HCM đã có thông báo điều chỉnh phân công công tác của Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường.

Điều này căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu công tác, đảm bảo chỉ đạo, điều hành thông suốt, đồng bộ, đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện các dự án đường sắt.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường được phân công phụ trách toàn bộ lĩnh vực đường sắt. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo đó, sau khi thống nhất trong Thường trực UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được phân công Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường phụ trách toàn bộ lĩnh vực đường sắt trên địa bàn TP.

Đồng thời, chỉ đạo, điều phối giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai, thực hiện các dự án đường sắt; trực tiếp xem xét, xử lý và ký tất cả hồ sơ, văn bản liên quan đến triển khai, quy hoạch, đầu tư, thủ tục hành chính và các vấn đề liên quan đến lĩnh vực, dự án đường sắt.

Qua đó, bảo đảm việc xử lý hồ sơ, thủ tục tuân thủ pháp luật theo đúng phân công của Chủ tịch UBND TP.

Các sở, ngành, UBND phường, xã, đặc khu, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện theo phân công mới, chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường trong quá trình triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực đường sắt.