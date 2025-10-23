Nhiều phường ở TP.HCM thiếu nhân sự, bố trí chưa phù hợp vị trí việc làm 23/10/2025 16:06

(PLO)- Trước tình trạng nhân sự thiếu hụt và bố trí chưa phù hợp, các phường kiến nghị UBND TP.HCM giao biên chế tổng cho phường để chủ động phân bổ các đơn vị trực thuộc.

Ngày 23-10, tổ công tác số 12 của Ban Thường vụ Thành ủy do ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM làm trưởng đoàn, đã làm việc với Đảng ủy phường Linh Xuân, Tam Bình, Tăng Nhơn Phú, về giám sát kết quả thực hiện Kế hoạch 249-KH/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trên địa bàn phường.

Ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM, cùng đoàn giám sát làm việc với ba địa phương. Ảnh: THANH TUYỀN

Phường muốn được giao biên chế tổng

Tại buổi giám sát, cả ba phường đều nêu thực trạng về sự thiếu hụt nhân sự, thiếu cán bộ chuyên môn đáp ứng yêu cầu từng vị trí việc làm và đề xuất được giao biên chế tổng để tự phân bổ.

Chủ tịch UBND phường Linh Xuân Nguyễn Thị Kim Cúc chia sẻ, tổng số cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách của phường là 156. Trong đó, khối chính quyền có 96 người là cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách của phường, còn lại là nhân sự thuộc khối đảng và MTTQ phường.

Trung tâm phục vụ hành chính công phường trước đó có 13 người nhưng hiện còn 9 người vì phải điều động 4 công chức đến các phòng chuyên môn thuộc UBND phường.

Hiện, nhân sự tại trung tâm này gồm giám đốc kiêm nhiệm, một phó giám đốc chuyên trách, 8 công chức trực tiếp tại quầy tiếp nhận và trả thủ tục hành chính (2 công chức phụ trách tổng hợp và kế toán, 6 công chức phụ trách quầy).

Chủ tịch UBND phường Linh Xuân Nguyễn Thị Kim Cúc nêu thực tế về thiếu cán bộ chuyên môn. Ảnh: THANH TUYỀN

Vấn đề chung được các phường cùng nêu là khối lượng công việc tăng, đội ngũ công chức thiếu chuyên môn sâu ở một số lĩnh vực như đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng, công chức phải kiêm nhiệm nên áp lực trong xử lý hồ sơ rất lớn.

Một bộ phận công chức mới tiếp nhận từ các đơn vị khác chưa kịp thích ứng với môi trường làm việc, quy trình quản lý mới… Việc tuyển dụng, luân chuẩn và bố trí nhân sự thay thế còn hạn chế, thiếu cơ chế linh hoạt trong điều tiết nhân lực giữa các phường sau sắp xếp.

Như phòng kinh tế hạ tầng phường Linh Xuân việc nhiều nhưng thiếu hụt người có chuyên môn, phòng văn hóa xã hội cũng thiếu 4 vị trí. Nhiều vị trí ở các phòng khác hiện đang trống, không có người để bố trí thêm.

Với phường Tăng Nhơn Phú, tổng số cán bộ, công chức được bố trí cơ bản theo đúng vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn. Phần lớn cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, có năng lực công tác và tinh thần trách nhiệm.

Bí thư Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú Nguyễn Bạch Hoàng Phụng nêu các kiến nghị từ thực tiễn địa phương. Ảnh: THANH TUYỀN

Tuy nhiên, tỉ lệ cán bộ, công chức có chuyên ngành đào tạo phù hợp hoàn toàn với vị trí việc làm còn hạn chế ở một số lĩnh vực chuyên môn đặc thù như y tế, ngoại giao, văn thư… Nguyên nhân do cán bộ, công chức đang làm nhiệm vụ theo phân công, không được đào tạo chuyên sâu, không có bằng cấp phù hợp theo vị trí việc làm yêu cầu.

Tại buổi giám sát, ba địa phương đều kiến nghị TP.HCM giao biên chế tổng cho phường, trên cơ sở biên chế được giao, phường sẽ chủ động phân bổ biên chế các đơn vị trực thuộc.

Các phường cũng kiến nghị TP.HCM tạo điều kiện cho cán bộ không chuyên trách tiếp tục công tác, đồng thời tổ chức thi tuyển để đội ngũ này tiếp tục đồng hành cùng địa phương.

Ngoài ra, các phường mong muốn UBND TP.HCM chỉ đạo nâng cấp hệ thống dữ liệu, đồng bộ giữa các phần mềm chuyên ngành với bộ phận một cửa để đảm bảo tính chính xác, thống nhất thông tin trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ...

Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Trần Văn Tuấn ghi nhận các kiến nghị của ba địa phương. Ảnh: THANH TUYỀN

Cán bộ chưa được bố trí phù hợp với công việc

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Trần Văn Tuấn đánh giá cao nỗ lực thực hiện chính quyền hai cấp của cả ba địa phương.

Ông cũng chia sẻ với khó khăn, vướng mắc, sự thiếu hụt về máy móc, trang thiết bị, cơ sở vật chất, trụ sở hoạt động của các địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu công việc, phục vụ người dân. Hiện nay, nhiệm vụ cấp xã cũng lớn hơn nên áp lực công việc càng tăng.

Chia sẻ với những nỗ lực của địa phương trong bối cảnh nhân sự thiếu hụt nhưng vẫn phải đảm bảo giải quyết công việc, ông Tuấn nói đây là câu chuyện rất khó. Không chỉ thiếu hụt, nhiều nơi còn có tình trạng bố trí cán bộ chưa phù hợp với công việc trong quá trình sắp xếp nên cần bố trí lại, dựa theo từng vị trí việc làm một cách hợp lý.

Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM yêu cầu Sở Nội vụ ghi nhận tất cả các khó khăn, kiến nghị để từ đó tham mưu cho UBND TP.HCM việc giao biên chế cho địa phương theo hướng giao tổng biên chế để địa phương chủ động bố trí giữa các cơ quan.