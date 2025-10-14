Xã, phường TP.HCM muốn được phân bổ ngân sách nhiều hơn 14/10/2025 20:06

(PLO)- Nêu ý kiến tại tổ thảo luận, ông Hoàng Tùng, Bí thư phường An Khánh, kiến nghị tăng cường ngân sách cho phường, xã để HĐND cấp này thực hiện quyết định chủ trương đầu tư các dự án.

Chiều 14-10, Đại hội Đảng bộ TP.HCM thảo luận tổ đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và dự thảo các Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tham gia thảo luận tại tổ 1. Ảnh: THUẬN VĂN

Tăng ngân sách cho phường, xã để chủ động quyết định đầu tư các dự án

Bí thư Đảng ủy phường An Khánh Hoàng Tùng, cho biết qua ba tháng vận hành mô hình chính quyền hai cấp cho thấy kết quả tích cực. Việc vận hành mô hình này đáp ứng được các yêu cầu trực tiếp của người dân và doanh nghiệp vì quy mô gọn và sát với dân hơn.

Ông Tùng nói, hiện nay phường, xã là chính quyền địa phương hoàn chỉnh gồm HĐND và UBND. Với việc vận hành của HĐND xã, phường, ông kiến nghị cần tăng cường ngân sách cho phường, xã để HĐND cấp này thực hiện quyết định chủ trương đầu tư các dự án.

“Lý do là hiện các phường sẽ không có kết dư, không có nguồn tiền, ngân sách cấp cho các phường chỉ đủ để chi thường xuyên. Cần có chủ trương phân bổ ngân sách về phường để phường hoạt động hiệu quả hơn”- ông Tùng kiến nghị.

Bí thư Đảng ủy phường An Khánh Hoàng Tùng kiến nghị TP tăng ngân sách cho phường, xã. Ảnh: THUẬN VĂN

Hiện, TP có chủ trương phân cấp cho mỗi phường 500 tỉ đồng nhưng ông cho rằng cần mạnh dạn phân bổ dựa trên nhu cầu của từng xã, phường khác nhau, dựa trên danh mục dự án cụ thể để HĐND phường, xã phê duyệt chủ trương đầu tư (cả với dự án nhóm B).

Nếu làm được thì địa phương sẽ linh hoạt trong điều hành, đặc biệt là các nghị quyết hành động của đại hội đảng bộ các phường, xã vừa thông qua; đồng thời giúp TP tăng tốc độ giải ngân đầu tư công.

Ông Hoàng Tùng cũng đề xuất trong cơ chế bổ sung của Nghị quyết 98 tới đây phải có cơ chế linh hoạt, nhanh gọn để lựa chọn nhà đầu tư, cho phép doanh nghiệp tham gia đầu tư và xây dựng trường học, nhất là trường phổ thông liên cấp sẽ đáp ứng được phần lớn nhu cầu hiện nay của người dân TP.HCM.

Ông cũng đề xuất TP.HCM sớm cho chủ trương thành lập trung tâm dịch vụ công của phường, để thực hiện các dịch vụ công cần thiết ở địa phương và thu phí. Việc này không làm phát sinh biên chế, có thể cân đối từ đội ngũ hiện có.

Cần Phó Chủ tịch phường phụ trách phát triển kinh tế tư nhân

Bí thư đảng ủy phường Tân Hưng, ông Hoàng Minh Tuấn Anh cho rằng 106 ngày qua, các phường, xã, đặc khu vẫn đang nỗ lực hết sức để vận hành bộ máy trơn tru. Theo ông, áp lực là có nhưng khác nhau; phường dưới 50.000 dân có áp lực khác, phường trên 100.000 dân có áp lực khác… Phường, xã có diện tích rộng hay nơi nào có mật độ xây dựng dân cư nén sẽ có áp lực khác…

Từ đó, ông kiến nghị tách chức danh giám đốc Trung tâm hành chính công ra khỏi chức danh Phó Chủ tịch kinh tế - đô thị.

“Với đô thị hơn 14 triệu dân như TP.HCM thì không cần thiết phải tiết kiệm thêm 1 chức danh làm gì. Nên tách riêng nhân sự Giám đốc Trung tâm hành chính công, chịu trách nhiệm về việc tiếp nhận hồ sơ cho người dân. Khi đó, Phó Chủ tịch UBND phụ trách kinh tế - đô thị sẽ làm và tính toán những việc lớn hơn chứ không chỉ ký hồ sơ”- ông Tuấn Anh nói.

Hiện nay, phường Tân Hưng tiếp nhận 300 hồ sơ/ngày. Đến nay, nếu tính luôn hồ sơ sao y là hơn 50.000 hồ sơ đã được tiếp nhận.

“Có xã 70-80km2 nhưng có 20.000 dân trong khi có phường chỉ có 5-7km2 lại có 200.000 dân; như phường Tân Hưng có mật độ dân số là 17.000 người/km2- một con số cực kỳ nén”- ông dẫn chứng thực tế.

Từ đó, ông Tuấn Anh kiến nghị bổ sung Phó Chủ tịch UBND đối với phường, xã trên 50.000 dân bởi áp lực quá lớn; cần thiết tách mảng kinh tế ra khỏi mảng hạ tầng đô thị.

“Trung ương yêu cầu tạo đột phá về kinh tế, xem kinh tế tư nhân là mũi nhọn thì các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể cũng là kinh tế tư nhân. Nên có một người phụ trách mảng này để xây dựng kế hoạch, tập trung đẩy mạnh kinh tế tư nhân tốt hơn”- ông nói.

Bí thư đảng ủy phường Tân Hưng, ông Hoàng Minh Tuấn Anh nêu các kiến nghị sát với địa phương. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông cũng kiến nghị tăng cường bồi dưỡng cho cán bộ trong lĩnh vực đất đai, môi trường, y tế, giáo dục để CBCC đủ năng lực, kiêm nhiệm và đảm đương khối công việc lớn như hiện nay.

“Cán bộ giáo dục, y tế hiện cũng hiếm vì phòng y tế và phòng giáo dục của quận cũ khi thực hiện chính quyền hai cấp lại muốn quay về trường làm giáo viên.

Đội ngũ này chỉ am hiểu trong lĩnh vực giáo dục, khi qua môi trường của phòng văn hóa xã hội, chịu áp lực của 7-8 sở ngành dọc thì không làm nổi nên rất khó cho phòng văn hóa - xã hội hiện nay”- ông Tuấn Anh nêu thực tế.

Đồng thời, cần đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc cho phường, xã, đặc khu, đảm bảo làm việc trên môi trường mạng, đầu tư hạ tầng mạng, công nghệ thông tin.

Ông Cao Hoàng Khương, Chủ tịch UBND phường Hoà Bình kiến nghị cần quan tâm, cởi trói cho những khu đất đang bị bỏ trống, vướng nhiều quy định để tránh lãng phí.

Giao tiền, giao cả trách nhiệm

Tham gia thảo luận về các vấn đề đại biểu nêu ra, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đồng tình với quan điểm nhiệm kỳ 2025-2030 phải phát triển mạnh mẽ, tối đa, chắt chiu mọi điều kiện để làm đường sắt đô thị.

Bí thư Thành ủy cho rằng đây là giải pháp gần như duy nhất để giải quyết câu chuyện kẹt xe. Tuy nhiên ông nhấn mạnh để làm 12 tuyến đường sắt đô thị trong nhiệm kỳ tới thì phường, xã phải đặc biệt chú trọng công tác đền bù giải phóng mặt bằng, vì đây là yếu tố quyết định.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang ghi nhận và trao đổi với các đại biểu. Ảnh: THUẬN VĂN

Hiện nay, TP.HCM đang tổ chức 19 đội đặc nhiệm xuống địa phương thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và ông rất khuyến khích việc này.

Về vấn đề phân cấp ngân sách về cho phường, theo quan điểm cá nhân, ông cho rằng TP.HCM cần phải có tính toán, trước mắt nên áp dụng một số phường có nhu cầu, tránh tình trạng có tiền mà không biết xài.

“Nhưng tinh thần chung là nên giao tiền về cho phường và giao cả trách nhiệm đầu tư, có như thế mới khuyến khích được, phường nào thu được nhiều thì được hưởng”- ông Trần Lưu Quang nói.

Bí thư Trần Lưu Quang cũng chia sẻ, việc vận hành mô hình chính quyền hai cấp trong thời gian ngắn sẽ khó tránh khỏi sự lúng túng ban đầu, nhất là với phường đông dân thì áp lực càng lớn. Theo ông, đây là vấn đề cần thời gian để điều chỉnh.

Ông cũng đồng tình việc quan tâm, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ phường, xã nhưng phải có kết quả thực chất; phải cầm tay chỉ việc cụ thể, rõ ràng.

Với các kiến nghị khác tại buổi thảo luận, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết ông sẽ tiếp thu, ghi nhận để xem xét, đánh giá; cân nhắc đưa vào chương trình hành động.