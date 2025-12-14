Ngày mai, xét xử 2 cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng về tội nhận hối lộ 14/12/2025 14:45

(PLO)- Trong số 28 bị cáo của vụ án bị đưa ra xét xử có 2 cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Việt Cường và Phạm Tấn Hoàng.

Ngày 15-12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử 28 bị cáo trong vụ án đưa - nhận hối lộ xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số cơ quan liên quan.

Trước đó, TAND TP Hà Nội đã có quyết định mở phiên tòa vào ngày 18-11. Tuy nhiên, do thời điểm đó, bị cáo Nguyễn Tiến Vy (SN 1985) phải điều trị tại bệnh viện, không thể có mặt tại phiên tòa nên HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa. Bị cáo Nguyễn Tiến Vy bị VKSND Tối cao truy tố về tội đưa hối lộ.

Vụ án này có 28 bị cáo bị VKSND Tối cao truy tố về các tội đưa, nhận, môi giới hối lộ. Trong đó, có 10 bị cáo nguyên là lãnh đạo, thẩm phán, công chức TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và TAND địa phương; 3 bị cáo nguyên là kiểm sát viên, nhân viên ngành kiểm sát nhân dân; 2 bị cáo nguyên là chấp hành viên, công chức cơ quan thi hành án dân sự; 4 bị cáo là luật sư, nhân viên Văn phòng luật sư; 9 bị cáo là các bị cáo, đương sự, người nhà bị cáo hoặc đương sự trong các vụ án khác.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao làm việc tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Thời gian dài, địa bàn rộng

Theo cáo trạng, hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố diễn ra trong thời gian dài, trên phạm vi địa bàn rộng.

Các bị cáo thực hiện tội phạm nhiều lần với tổng số tiền lớn. Từ tháng 3-2022 đến tháng 5-2024, 28 bị cáo đã có hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ với tổng số tiền 11,4 tỉ đồng để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng có lợi cho người đưa hối lộ.

Trong đó, bị cáo Phạm Việt Cường, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp nhận hối lộ hoặc thông qua môi giới nhận hối lộ với tổng số tiền 970 triệu đồng để giải quyết 5 vụ án theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Cụ thể, ông Phạm Việt Cường đã nhận hối lộ 400 triệu đồng để xét xử giám đốc thẩm vụ án theo hướng chấp nhận quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 13/QĐ-VKS-DS của VKSND cấp cao tại Đà Nẵng theo hướng hủy Bản án dân sự phúc thẩm số 83/2022/DS-ST của TAND thành phố Đà Nẵng, giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 12/2022/DS-ST của TAND quận Ngũ Hành Sơn.

Đây là vụ án dân sự giữa nguyên đơn N.T.T.H và bị đơn N.T.A, Đ.T.N.

Ông Cường còn nhận hối lộ 150 triệu đồng để thụ lý giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 01/2021/KDTM-PT ngày 9-3-2021 của TAND tỉnh Khánh Hòa.

Cựu Phó chánh án cũng nhận hối lộ 220 triệu đồng để xét xử giảm hình phạt tù cho các bị cáo về tội giết người theo Bản án hình sự phúc thẩm số 337/2023/HS-PT ngày 25-8-2023 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng.

Bị cáo Phạm Việt Cường nhận hối lộ 100 triệu đồng để hứa giúp bị cáo được hưởng án treo về tội đánh bạc trong giai đoạn xét xử phúc thẩm.

Ông Cường nhận hối lộ 100 triệu đồng để ban hành Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 19/2024/KN-DS của TAND cấp cao tại Đà Nẵng theo hướng hủy Bản án dân sự phúc thẩm số 97/2023/DS-PT ngày 18-12-2023 của TAND tỉnh Gia Lai, giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 27/2023/DS-ST ngày 24-4-2023 của TAND TP Pleiku.

Trong số các vụ án trên, có 2 vụ án ông Phạm Việt Cường không thực hiện được theo yêu cầu của người đưa hối lộ nên đã trả lại 550 triệu đồng cho người đưa hối lộ.

Một cựu Phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng khác là ông Phạm Tấn Hoàng cũng bị truy tố tội nhận hối lộ.

Cụ thể, cáo trạng cáo buộc ông Hoàng thông qua môi giới đã nhận hối lộ số tiền 220 triệu đồng trong 2 vụ án gồm: nhận hối lộ 140 triệu đồng để xét xử giảm hình phạt tù cho bị cáo theo bản án hình sự phúc thẩm số 214/2024/HS-PT ngày 21-5-2024; nhận hối lộ 80 triệu đồng để ban hành quyết định giám đốc thẩm số 20/2024/DS-GĐT ngày 27-1-2024 đều của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Nữ phó phòng môi giới hối lộ 15 vụ án

Cơ quan công tố cũng cáo buộc bị cáo Lê Phước Thạnh, cựu Phó Viện trưởng Viện kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhận hối lộ 400 triệu đồng để đề xuất lãnh đạo VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng ban hành quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 65/QĐ-VKS-KDTM ngày 29-9-2023.

Ông Thạnh còn môi giới hối lộ trong 2 vụ án khác với tổng số tiền 3,5 tỉ đồng. Thứ nhất là vụ môi giới hối lộ 600 triệu đồng để nhờ chấp nhận quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 65/QĐ-VKS-KDTM ngày 29-9-2023.

Thứ hai là vụ môi giới 2,9 tỉ đồng để nhờ kháng nghị giám đốc thẩm hủy Quyết định giám đốc thẩm số 15/2023/KDTM-PT ngày 16-11-2023 của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng và hủy bản án phúc thẩm số 08/2022/KDTM-PT ngày 30-11-2022, bản án sơ thẩm số 02/2022/KDTM-PT ngày 16-3-2022 của TAND TP Nha Trang và hoãn thi hành án đối với vụ án kinh doanh thương mại liên quan đến Công ty K-Homes.

Đáng chú ý trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Nga, cựu Phó phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, bị cáo buộc đã lợi dụng nhiều mối quan hệ quen biết nhận tiền làm cầu nối trung gian cho các bị cáo, bị án, đương sự hoặc người quen kết nối đến những người có thẩm quyền giải quyết vụ án.

Từ đó, giúp cho các bị cáo, bị án hoặc đương sự trong các vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại được xét xử theo có lợi. Bà Nga đã mối giới hối lộ trong 15 vụ án với tổng số tiền hơn 8 tỉ đồng để hưởng lợi.

Trong vụ án, còn nhiều bị cáo là thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, chấp hành viên thi hành án, đương sự, người nhà đương sự… đã có hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ.