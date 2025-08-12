Đà Nẵng quy hoạch khu du lịch mạo hiểm, sinh thái...dọc Quốc lộ 14G rộng 339ha 12/08/2025 13:54

Sáng 12-8, HĐND TP Đà Nẵng tổ chức kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) sau sáp nhập.

Kỳ họp đã thông qua tờ trình của UBND TP về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch dọc tuyến Quốc lộ 14G, thuộc phân khu sinh thái phía Tây, tỉ lệ 1/2.000.

Một khu du lịch dọc tuyến Quốc lộ 14G. Ảnh: DHC

Cụ thể, UBND TP Đà Nẵng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp TP tổ chức lập quy hoạch. Viện Quy hoạch xây dựng phát triển nông thôn – Phân viện Quy hoạch đô thị và nông thôn miền Trung là đơn vị tư vấn.

Khu vực quy hoạch tại thôn Phú Túc (xã Hòa Vang), phía Bắc và phía Nam giáp đồi núi, phía Đông và phía Tây giáp tuyến Quốc lộ 14G, quy mô khoảng 339ha. Đà Nẵng định hướng đây là phân khu sinh thái phát triển hạn chế, dựa trên nền tảng đa dạng sinh học và cảnh quan thiên nhiên, đảm bảo phát triển bền vững.

Nơi đây dự kiến hình thành các điểm du lịch mạo hiểm, sinh thái, nghỉ dưỡng, khám phá; phát triển loại hình du lịch sinh thái – dã ngoại dọc Quốc lộ 14G kết nối với các khu du lịch hiện hữu như Núi Thần Tài, Lái Thiêu, Hòa Phú Thành, Suối Hoa… Chỉ tiêu dân số trong khu vực quy hoạch khoảng 1.000 người.

Nội dung quy hoạch gồm các phân khu chức năng: Du lịch nghỉ dưỡng kết hợp dịch vụ chất lượng cao tại Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài; khu vực mở rộng và khu quy hoạch mới phía Đông Bắc tuyến Quốc lộ 14G;

Du lịch sinh thái cộng đồng kết hợp trải nghiệm, vận động ngoài trời tại Hòa Phú Thành, Lái Thiêu, Suối Hoa, Dốc Kiền cùng khu quy hoạch mới phía Nam Quốc lộ 14G và phía Tây Bắc khu vực quy hoạch.

Ngoài ra còn có khu dịch vụ công cộng chung phục vụ trưng bày, triển lãm, mua sắm sản phẩm OCOP; điểm trao đổi, buôn bán nông sản cho cộng đồng và du khách.