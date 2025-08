Đủ kịch bản lừa đảo “bắt cóc online” Nạn nhân những vụ 'bắt cóc online' kể lại việc bị dẫn dụ 04/08/2025 05:50

LTS: Thời gian gần đây, Công an TP.HCM liên tục ghi nhận các vụ việc học sinh, sinh viên bị lừa đảo qua hình thức “bắt cóc online”. Đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, kẻ lừa đảo không tiếp cận nạn nhân mà thao túng tâm lý qua mạng để các nạn nhân tự cách ly với mọi người, làm theo hướng dẫn của bọn lừa đảo.

Công an TP.HCM nhận định đây là thủ đoạn mới, những kẻ lừa đảo lên kịch bản rất chặt chẽ để đưa nạn nhân vào tròng.

Liên tiếp trong một thời gian ngắn, tại TP.HCM và các địa phương đã xảy ra các vụ “bắt cóc online” nhằm vào các học sinh, sinh viên dù cơ quan chức năng liên tục cảnh báo trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Đe dọa để nạn nhân tự cách ly với người thân

Ngày 25-7, bà PTBT (50 tuổi, ngụ Khánh Hòa) hốt hoảng đến Công an phường Hòa Hưng trình báo con gái là NNDQ (17 tuổi) mới vào TP.HCM đi thi thì mất liên lạc, nghi bị bắt cóc. Người mẹ nhận hàng loạt tin nhắn từ tài khoản Zalo có tên con gái sử dụng số điện thoại lạ, dọa “sẽ bị hiếp dâm và bán cháu sang Campuchia” nếu không chuyển tiền chuộc.

Nhận được tin con gái bị bắt cóc, sắp bị bán đi, bà T hốt hoảng đến Công an phường Hòa Hưng trình báo. Ảnh: NT

Hoảng sợ, bà T chuyển 17 triệu đồng vào tài khoản đứng tên con gái. Tuy nhiên sau đó, con bà vẫn biệt tăm, không liên lạc được.

Từ tháng 3-2025 đến nay, PC02 Công an TP.HCM ghi nhận 18 vụ việc “bắt cóc online”, tổng số tiền các nạn nhân bị chiếm đoạt khoảng 3,5 tỉ đồng. Nạn nhân chủ yếu là học sinh, sinh viên, thiếu kỹ năng ứng phó, dễ bị thao túng tâm lý.

Nhận thông tin, Công an phường Hòa Hưng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM nhanh chóng vào cuộc. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, tổ công tác phát hiện Q đang tự nhốt mình trong một khách sạn trên đường Trần Văn Đang, phường Nhiêu Lộc, điện thoại liên tục trong trạng thái "làm việc với công an".

Thời điểm Công an TP.HCM đến khách sạn giải cứu, nữ sinh Q vẫn đang bị các đối tượng giả danh công an điều khiển qua Zoom. Ảnh: NT

Được giải cứu, nữ sinh kể lại: Vào sáng cùng ngày, khi đang đi uống cà phê với hai người em họ thì nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là Công an Khánh Hòa. Người này “cảnh báo” tài khoản ngân hàng của Q bị lợi dụng để rửa tiền. Sau đó, một người khác xưng là Công an TP Hà Nội tiếp tục yêu cầu Q tải ứng dụng Zoom “hợp tác điều tra”, đồng thời yêu cầu giữ kín chuyện, tạm thời ở một mình, lánh mặt người thân.

“Họ yêu cầu tìm một khách sạn gần đó thuê ở. Sau đó, họ liên tục gọi qua Zoom, bắt phải chuyển 150 triệu đồng để chứng minh trong sạch. Vì không có tiền, họ bảo em nói dối với mẹ là nhận được học bổng, cần tiền làm thủ tục nhập học” – Q kể lại.

Nữ sinh cho biết khi nghe các đối tượng công an giả mạo yêu cầu đã lập tức làm theo. Ảnh: NT

Nhận thông tin của con gái qua điện thoại, bà T nghi ngờ nên yêu cầu con gái quay video tại trường đại học để chứng minh, Q không thực hiện được vì đang ở khách sạn. Những kẻ lừa đảo yêu cầu Q ngắt liên lạc, tắt định vị điện thoại. Đến chiều cùng ngày, Q được yêu cầu cởi hết đồ để “kiểm tra thân thể”, quay video gửi về cho mẹ nhằm gây áp lực tống tiền.

“Lúc đó em không biết gì nữa, họ nói thì em phải làm theo”- nữ sinh run sợ khi kể lại.

Chỉ khi lực lượng chức năng ập vào, cô gái mới được giải cứu và biết mình đã rơi vào bẫy của nhóm lừa đảo.

Nam sinh bị điều đến nhiều khách sạn

Trước đó một ngày, nam sinh viên năm hai tên A (20 tuổi, ngụ tại phường Diên Hồng, TP.HCM) cũng rơi vào kịch bản tương tự. A nhận được cuộc gọi từ người tự xưng là shipper, thông báo có đơn hàng chưa nhận. Ngay sau đó, một người gọi video qua Zalo, nói A liên quan tới vụ rửa tiền, ma túy. Trong cuộc gọi, kẻ này mặc sắc phục công an.

Những kẻ lừa đảo cho A xem hình ảnh một vali chứa tiền, túi bột trắng và một người đàn ông mặc đồng phục công an đang “báo án” là A đã bán tài khoản ngân hàng cho đường dây tội phạm. “Họ dọa em liên quan tới việc bán tài khoản ngân hàng lấy số tiền 250 triệu đồng, nếu không chứng minh sẽ bị bắt giam…” - A nhớ lại.

A cho biết mình bị thao túng tâm lý và hoàn toàn tin tưởng những người liên hệ với mình qua điện thoại. Ảnh: NT

Sau khi thao túng tâm lý làm cho A lo sợ, nhóm này yêu cầu A tải Zoom, chuyển đến ở các khách sạn ngoại thành TP.HCM để “hợp tác điều tra” và không được nói cho bất kỳ ai, A đã răm rắp làm theo chỉ dẫn.

“Họ yêu cầu em phải có tiền để chứng minh không phải túng thiếu mà bán tài khoản ngân hàng cho tội phạm, nếu không có tiền thì gọi về nhà xin. Họ đưa lý do nói với gia đình là được học bổng du học, cần sao kê tài khoản để chứng minh” – A kể. Nam sinh sau đó mượn bạn bè gần 50 triệu đồng chuyển cho kẻ lừa.

Sang ngày 25-7, những kẻ lừa đảo đã đặt xe cho A để đi qua siêu thị Aeon ở quận Tân Phú (cũ), sau đó những kẻ lừa đảo tiếp tục đặc xe cho em về Củ Chi. Tại đây, A được yêu cầu tự nhốt trong khách sạn. Rất may, Công an TP.HCM kịp thời can thiệp, xác định vị trí và giải cứu nam sinh an toàn.

Bị bán qua Campuchia

Một vụ việc khác nghiêm trọng xảy ra với nữ sinh NNBN (19 tuổi), sinh viên năm nhất tại TP.HCM. Ngày 26-6, mẹ nữ sinh – bà NTTD (64 tuổi, ngụ phường Xuân Hòa) đến công an trình báo con gái bị đưa sang Campuchia sau khi bà nhận hàng loạt tin nhắn đòi 500 triệu đồng chuộc người.

Tài khoản Zalo của nữ sinh BN bị các đối tượng lừa đảo chiếm, gửi tin nhắn đe dọa đến gia đình. Ảnh: NT

Theo điều tra, nữ sinh này bị thao túng tâm lý và làm theo chỉ dẫn của nhóm giả danh công an. Chúng yêu cầu cô diễn cảnh bị bắt cóc để mẹ gửi tiền “chứng minh tài chính”. Quá trình di chuyển được thực hiện qua nhiều khâu: xóa toàn bộ ứng dụng trên điện thoại chỉ giữ lại Zoom, bắt xe buýt từ Bến xe An Sương đi Gò Dầu (Tây Ninh) và bị đưa ra khỏi Việt Nam bằng đường tiểu ngạch.

N bị kẻ giả danh công an bán online cho một công ty tại TP Bavet (Campuchia), bị thu giữ giấy tờ, ép mở tài khoản mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo. Sau vài ngày không làm được việc, cô bị đe dọa sẽ “bị bán tiếp”. May mắn, Công an TP.HCM phối hợp với cơ quan chức năng kịp thời giải cứu thành công.

Trinh sát Đội 2 PC02 lần theo từng manh mối để tìm kiếm, giải cứu nữ sinh bị đối tượng giả danh công an "lừa bán online" qua Campuchia. Ảnh: NT

Về các thủ đoạn lừa đảo nói trên, Thiếu tá Châu Thị Kim Ngọc, Phó Đội trưởng Đội phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu (PC02), nhận định đây là thủ đoạn mới, tinh vi, kẻ lừa không tiếp xúc nạn nhân mà hoàn toàn bị thao túng qua mạng.

“Nhiều trường hợp bị yêu cầu quay clip cởi đồ, dựng cảnh la hét rồi gửi về gia đình để tạo cảm giác bị tra tấn, ép người nhà chuyển tiền” – Thiếu tá Châu Thị Kim Ngọc phân tích.