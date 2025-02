Bản tin trưa 3-2: Mở rộng điều tra vụ án lừa đảo hơn 13.000 người; DN tố cáo cựu Vụ phó Bộ Công Thương nhận hối lộ 03/02/2025 12:19

Ngày 2-2, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng có thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh biểu dương thành tích triệt phá thành công vụ án lừa đảo hơn 13.000 người dân trên, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng. Lãnh đạo Bộ Công an cũng đề nghị Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị, địa phương liên quan điều tra, mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định pháp luật.