An Giang: Nữ chủ hụi chiếm đoạt gần 2,5 tỉ đồng của 151 hụi viên 18/06/2025 16:45

Ngày 18-6, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Võ Thị Kiều Oanh (49 tuổi) 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến tháng 3-2022, Oanh tổ chức góp hụi cho nhiều người tại khu vực xã Tân Thạnh, thị xã Tân Châu tham gia. Hình thức góp hụi theo định kỳ mỗi ngày, nửa tháng (15 ngày), 01 tháng (30 ngày) khui một lần, để hưởng tiền hoa hồng 50% trên số tiền của mỗi lần mở hụi. Thời gian từ năm 2012 đến tháng 1-2020, Oanh góp hụi và giao tiền hốt hụi cho hụi viên đầy đủ, đúng thời gian quy định.

Từ tháng 2-2020 đến tháng 3-2022, do bị nhiều người nợ tiền hụi nhưng không trả và nhu cầu tiêu xài cá nhân dẫn đến Oanh không còn khả năng thanh toán tiền cho các hụi viên, nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các hụi viên để tiếp tục duy trì các dây hụi do Oanh làm chủ. Để thực hiện, Oanh mở 31 dây hụi, cho nhiều người tham gia, tự thêm những tên khống (không có người thật chơi hụi) vào các dây hụi do Oanh làm chủ.

Đến kỳ khui hụi, lợi dụng một số hụi viên không đến bỏ thăm, nữ chủ hụi đã tự ý lấy tên của những người này hoặc những tên khống do Oanh tự đặt ra để hốt hụi, rồi nói dối với các hụi viên đã có người hốt hụi để chiếm đoạt tiền của các hụi viên. Qua đó Oanh chiếm đoạt gần 2,5 tỉ đồng của 151 hụi viên.