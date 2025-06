Biên phòng tỉnh An Giang đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì 17/06/2025 10:37

(PLO)- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng và kỷ niệm 49 năm Ngày truyền thống

Ngày 17-6, tại TP Châu Đốc, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng và kỷ niệm 49 năm Ngày truyền thống (17/6/1976 – 17/6/2025)

Tham dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng; ông Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang; ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, lực lượng vũ trang và đông đảo cán bộ chiến sĩ qua các thời kỳ.

Đại tá Trần Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang, khẳng định: Trải qua 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Biên phòng An Giang đã phát huy truyền thống anh hùng, trung thành tuyệt đối với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, kiên cường bám trụ nơi tuyến đầu, giữ vững từng tấc đất biên cương của Tổ quốc.

Trong chiến tranh biên giới Tây Nam, lực lượng BĐBP An Giang đã tham gia hàng ngàn trận đánh lớn nhỏ, tiêu diệt và bắt sống hàng nghìn tên địch, cử gần 500 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. 130 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì

Bước vào thời kỳ hòa bình, BĐBP An Giang tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm, chống buôn lậu, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới. Riêng trong đợt thi đua cao điểm đầu năm 2025, đơn vị đã xác lập và phá thành công 4 chuyên án lớn, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ 22 kg ma túy, 12 kg vàng, gần 500 pháo nổ...

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang bắt giữ người vận chuyển trái phép 22 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam

Bên cạnh đó, lực lượng đã thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng; Tổ chức hàng trăm đoàn y, bác sĩ sang khám bệnh, cấp thuốc, hớt tóc miễn phí cho lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia đối diện; thăm, chúc tết, tặng bạn hàng ngàn phần quà và tiền mặt, tổng trị giá trên 50 tỉ đồng.

Tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở địa phương vững mạnh. Đề ra chương trình hiệu quả giúp dân phát triển kinh tế, xã hội, ổn định đời sống nhân dân khu vực biên giới. Nhiều mô hình đã gắn bó quen thuộc với đồng bào nơi biên giới như: “Thầy thuốc quân hàm xanh”, “Thầy giáo quân hàm xanh”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, ‘Mái ấm biên cương”...

Dù ở mặt trận nào, cán bộ, chiến sĩ BĐBP An Giang cũng nêu cao ý thức tự lực, tự cường, đoàn kết, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho 1 tập thể và 2 cá nhân. Đây là phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận xứng đáng cho những cống hiến, hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ nơi biên cương Tổ quốc.

Phát huy truyền thống 49 năm vẻ vang, lực lượng Biên phòng tỉnh An Giang tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Phát biểu tại lễ Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của lực lượng Biên phòng tỉnh trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh biên giới quốc gia. Trong 49 năm qua, BĐBP An Giang luôn kiên trung, vượt khó, sát cánh cùng nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang đề nghị lực lượng tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tăng cường phối hợp, chủ động bảo vệ biên giới và làm tốt công tác đối ngoại, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.