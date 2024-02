Người dân cung cấp cho Biên phòng An Giang hàng ngàn tin có giá trị

Ngày 22-2, UBND tỉnh An Giang tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 – 2024.

Trong 5 năm qua, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang (BĐBP) 3.197 tin trong đó có 1.617 tin có giá trị, 1.580 tin tham khảo. Qua đó, đã và đang xây dựng được những mô hình, gương điển hình tiên tiến để nhân rộng, phát triển trong những năm tiếp theo, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng, củng cố thế trận biên phòng toàn dân trong thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh ở khu vực biên giới.

Thời gian qua, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên, trao tặng vật chất cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hội viên phụ nữ nghèo, các em học sinh nghèo hiếu học trên khu vực biên giới. Tổng trị giá các hoạt động trên 25,27 tỉ đồng.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến tặng bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019-2024

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước trao bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang cho Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang

Bên cạnh đó, trong các dịp lễ, tết, các cấp, các ngành, các lực lượng và BĐBP tỉnh tổ chức nhiều đoàn sang thăm hỏi, trao tặng quà cho chính quyền, lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia (CPC) đối diện; trao tặng quà, con giống, tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho Hội Việt kiều tại Campuchia và nhân dân nước bạn đối diện với trị giá hơn 12 tỉ đồng. Cùng với đó là hỗ trợ các lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia xây dựng, sửa chữa doanh trại.

Đặc biệt, thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường”, cán bộ chiến sĩ BĐBP tỉnh đã trích 01 phần lương, phụ cấp hàng tháng để nhận đỡ đầu, hỗ trợ 21 học sinh nghèo hiếu học thuộc 2 tỉnh Takeo và Kandal (500.000 đồng/em/tháng). Tổng trị giá các hoạt động đối ngoại khoảng 15,3 tỉ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP ghi nhận và biểu dương những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh An Giang đạt được thời gian qua.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến yêu cầu trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp với các lực lượng, chính quyền địa phương quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, duy trì đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu theo quy định của pháp luật...

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới.

Để tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 65 năm truyền thống lực lượng BĐBP Việt Nam, 48 năm truyền thống lực lượng BĐBP tỉnh An Giang và kết quả đạt được trong 35 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, Phó Chủ tịch UBND An Giang Lê Văn Phước đề nghị BĐBP tỉnh tục quán triệt, triển khai có hiệu quả các chủ trương, trường đối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Tập trung các nguồn lực để xây dựng khu vực biên giới của tỉnh giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng, an ninh.

Dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019-2024.

