Cục Thuế cảnh báo chiêu trò lừa đảo gửi công văn giả 24/09/2025 18:57

(PLO)- Cục Thuế khẳng định phong bì bên trong có chứa bản photocopy công văn của cơ quan nhà nước không phải được gửi từ Cục Thuế và các đơn vị ngành Thuế.

Hiện nay, nền tảng mạng xã hội xuất hiện thông tin "Cục Thuế gửi công văn qua SPX, nhận thanh toán 80k, khi bóc ra bên trong có chứa văn bản photocopy của cơ quan nhà nước…"

Theo bài đăng trên mạng xã hội, người dân nhận được công văn giả chuyển qua đường bưu điện, bên trong có chứa văn bản photocopy của cơ quan nhà nước. Ảnh: MINH TRÚC

Về việc này, Cục Thuế khẳng định hình ảnh bì thư xuất hiện trên mạng xã hội không phải được gửi từ Cục Thuế và các đơn vị ngành Thuế. Đặc biệt, loại phong bì kiểu như trong ảnh không phải là loại phong bì được sử dụng trong các đơn vị ngành Thuế.

Cục Thuế thông tin để người dân biết, phòng tránh bị lừa đảo bởi các công văn giả này, kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng gần nhất nếu các đối tượng liên hệ gửi và đòi thanh toán kinh phí giao nhận.

Đồng thời, Cục Thuế cũng đề nghị các bưu cục của bưu điện, các đơn vị có chức năng vận chuyển khi tiếp nhận phong bì dạng trên từ các đối tượng gửi, cần thông tin cho cơ quan chức năng phối hợp xác minh và đấu tranh làm rõ.