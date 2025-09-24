Nhân viên ngân hàng kịp thời báo công an ngăn chặn vụ lừa đảo đầu tư sinh lời gấp 5 lần 24/09/2025 17:31

(PLO)- Khi nghe khách hàng nói chuyển tiền vào hệ thống giúp đầu tư sinh lời gấp 5 lần và thắng 100%, nhân viên ngân hàng đã giúp người này không bị lừa.

Ngày 24-9, Công an xã Thái Thụy (tỉnh Hưng Yên) và Ngân hàng MB chi nhánh Thái Thụy cho biết đã ngăn chặn kịp thời một vụ lừa đảo với thủ đoạn dụ dỗ đầu tư, hứa hẹn sinh lời gấp 5 lần, tỉ lệ thắng 100%.

Cán bộ công an, tuyên truyền, giải thích để người dân không thực hiện chuyển tiền cho những kẻ lừa đảo trên mạng.

Trước đó, khoảng 10 giờ 40 phút sáng 23-9, chị HTN (40 tuổi, trú tại xã Bắc Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên) đến Ngân hàng MB chi nhánh Thái Thụy để thực hiện giao dịch. Chị N chuyển khoản 70 triệu đồng đến một số tài khoản mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB). Chị N cho biết đây là khoản tiền đầu tư vào “hệ thống” được quảng cáo sẽ sinh lời gấp 5 lần, với tỉ lệ thắng 100%.

Nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường từ giao dịch này, nhân viên ngân hàng chưa thực hiện lệnh chuyển tiền mà báo tin ngay cho Công an xã Thái Thụy.

Cán bộ Công an xã Thái Thụy có mặt tại chi nhánh ngân hàng, tuyên truyền và giải thích cho chị N. Lúc này, chị N mới biết bản thân bị kẻ xấu trên mạng xã hội dụ dỗ, lừa đảo. Chị quyết định dừng giao dịch và gửi lời cảm ơn đến nhân viên ngân hàng cùng lực lượng công an.

Trước đó, ngày 29-8, Công an xã Thái Thụy đã phối hợp với Ngân hàng BIDV chi nhánh Thái Thụy phát hiện, ngăn chặn thành công một vụ việc tương tự, khi một khách hàng lớn tuổi yêu cầu chuyển số tiền 700 triệu đồng cho nhóm lừa đảo trên mạng.