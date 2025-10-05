Bị lừa, bị phạt vẫn tái phạm vượt biên sang Campuchia làm 'game' lừa đảo 05/10/2025 20:00

(PLO)-Bị lừa sang Campuchia làm việc, được giải cứu nhiều lần nhưng Đinh Văn Đăng vẫn tái phạm vượt biên sang Campuchia để làm "game" lừa đảo.

Chiều 5-10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Đinh Văn Đăng (41 tuổi, ngụ thôn Cổ Dương, xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về xuất nhập cảnh”.

Theo hồ sơ điều tra, tháng 5-2023, Đinh Văn Đăng lên mạng xã hội tìm việc làm thì được một thanh niên chưa rõ lai lịch hướng dẫn sang Campuchia làm thuê cho công ty của người Trung Quốc chuyên đánh bạc trực tuyến, với mức lương 700 USD/tháng. Vài ngày sau, Đăng tự đến Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) làm thủ tục xuất cảnh và sang nước bạn lao động.

Đinh Văn Đăng nhiều lần vượt biên sang Campuchia. Ảnh: CA

Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, Đăng bị mất hộ chiếu nên ngày 17-8-2023, khi nhập cảnh về Việt Nam, bị Đồn Biên phòng cửa khẩu lập biên bản và xử phạt hành chính 1,2 triệu đồng vì không xuất trình giấy tờ hợp lệ.

Không lâu sau, ngày 11-9-2023, vừa làm lại hộ chiếu xong, Đăng tiếp tục xuất cảnh sang khu Tam Thái, tỉnh Svay Riêng (Campuchia) để làm thuê cho một công ty tương tự. Do áp lực công việc và bị đe dọa bán sang công ty khác, Đăng cầu cứu lực lượng chức năng Campuchia và Đại sứ quán Việt Nam, được giải cứu và bàn giao về nước ngày 11-3-2025.

Tưởng chừng đã là bài học đắt giá, song chỉ hai tuần sau, ngày 25-3, Đăng lại sử dụng mạng xã hội Telegram để tìm việc rồi xuất cảnh trái phép sang khu RoBot, tỉnh Svay Riêng.

Tại đây, do bị hạn chế đi lại, bị ép thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng, Đăng bỏ trốn đến Đại sứ quán Việt Nam xin giúp đỡ. Đến ngày 24-5, Đăng được đưa về nước qua cửa khẩu Mộc Bài và bị xử phạt 4 triệu đồng về hành vi qua lại biên giới không làm thủ tục theo quy định.

Ngày 5-7, Đăng lại xuất cảnh trái phép lần thứ ba sang khu Hai Con Voi, phường Bavet, TP Bavet, tỉnh Svay Riêng, tiếp tục làm việc cho người nước ngoài, thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến. Bị đe dọa sẽ bị bán sang nơi khác, Đăng lại tìm đường cầu cứu và được đưa về Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài vào ngày 9-9.

Sau khi tổng hợp hồ sơ, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định của pháp luật” và bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh thụ lý theo thẩm quyền.