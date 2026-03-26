Tài xế xe Lexus không quan sát, không làm chủ tốc độ, gây tai nạn liên hoàn 26/03/2026 14:46

(PLO)- Công an TP Hà Nội thông tin ban đầu về nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông liên hoàn giữa nhiều phương tiện, khiến một người bị thương là do tài xế xe Lexus không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ.

Chiều 26-3, Công an TP Hà Nội thông tin ban đầu về vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra tại khu vực ngã tư Trung Kính – Hạ Yên Quyết, khiến một người bị thương, nhiều phương tiện hư hỏng.

Xe Lexus RX350 tai nạn và lật ngửa do tài xế không làm chủ được tốc độ.

Theo đó, nguyên nhân sơ bộ được xác định do tài xế VQC (39 tuổi, trú tại Hà Nội) điều khiển xe ô tô Lexus RX350 biển kiểm soát 30K-201.xx không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ.

Trước đó, khoảng 23 giờ 25 phút ngày 25-3, anh VQC điều khiển ô tô lưu thông trên đường Trung Kính theo hướng từ Trần Duy Hưng đi Xuân Thủy. Khi đến ngã tư Trung Kính – Hạ Yên Quyết, xe đã va chạm với ô tô biển kiểm soát 30L-665.xx đi cùng chiều phía trước.

Sau cú va chạm, xe Lexus tiếp tục lao lên, đi sang làn đường ngược chiều và va chạm với 4 ô tô cùng 1 xe máy do anh CTH (34 tuổi, trú tại Hà Nội) điều khiển.

Hậu quả, anh CTH bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E; 6 ô tô và 1 xe máy bị hư hỏng.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy các tài xế không vi phạm nồng độ cồn, không có chất kích thích trong cơ thể.

Khoảnh khắc vụ tai nạn.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Cảnh sát giao thông đã có mặt, phối hợp với các đơn vị liên quan phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định.