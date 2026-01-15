Thường vụ Quân ủy Trung ương cho ý kiến quy hoạch Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 15/01/2026 19:18

(PLO)- Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét, cho ý kiến đối với Quy hoạch điều chỉnh tổng mặt bằng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đến năm 2045.

Chiều 15-1, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét, cho ý kiến đối với Quy hoạch điều chỉnh tổng mặt bằng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đến năm 2045 và những năm tiếp theo, cùng Đề án xây dựng Trung tâm Phục hồi chức năng thuộc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét, cho ý kiến đối với Quy hoạch điều chỉnh tổng mặt bằng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đến năm 2045. Ảnh: MOD

Tại hội nghị, Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã trình bày báo cáo về quy hoạch điều chỉnh tổng mặt bằng và Đề án xây dựng Trung tâm Phục hồi chức năng của Bệnh viện.

Các đại biểu cơ bản thống nhất với báo cáo, đề xuất của Bệnh viện, đồng thời tham gia ý kiến đối với một số nội dung và phương án điều chỉnh tổng thể mặt bằng quy hoạch, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển Bệnh viện trong giai đoạn tới, hướng tới mục tiêu chiến lược trở thành trung tâm y tế hàng đầu của Việt Nam.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang giao Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ, trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt theo quy định.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy hoạch, nâng cấp, khai thác và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có; chú trọng đầu tư đồng bộ các hạng mục phục vụ chăm sóc sức khỏe và thể chất, góp phần xây dựng Bệnh viện ngày càng hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.