Chấn chỉnh hoạt động kinh doanh thức ăn, vắc xin cho thú cưng 20/01/2026 19:23

(PLO)- Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng VI phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM ra quân kiểm tra chấn chỉnh hoạt động kinh doanh thức ăn, vắc xin cho thú cưng tại TP.HCM, qua đó phát hiện nhiều lỗ hổng về nhãn mác hàng nhập khẩu.

Ngày 20-1-2026, Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng VI đã phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM ra quân kiểm tra các cơ sở kinh doanh thức ăn, vắc xin cho thú cưng trên địa bàn. Đoàn công tác do Phó Chi cục trưởng Trần Đức Trung dẫn đầu, thực hiện theo Quyết định số 45/QĐ-CNTYV6. Mục tiêu của đợt kiểm tra là xác minh thực trạng quản lý thức ăn, vắc xin thú cưng trong bối cảnh thị trường phát triển nóng, đồng thời chấn chỉnh kịp thời các vi phạm về nhãn mác hàng hóa.

Điểm mặt hàng nhập “quên” nhãn phụ, quy chuẩn vắc xin

Trong ngày 20-1, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng đoàn Trần Đức Trung, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng VI và Phó Trưởng đoàn Hồ Mộng Hải, Phó Trưởng phòng Giống vật nuôi (Cục Chăn nuôi và Thú y), đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế tại các cơ sở kinh doanh trọng điểm. Ghi nhận tại cơ sở kinh doanh ở phường Bình Đông, hoạt động kinh doanh tuân thủ tương đối tốt các quy định pháp lý. Cơ sở này đã xuất trình đầy đủ giấy phép hoạt động từ khám chữa bệnh, xét nghiệm đến buôn bán thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi.

Tuy nhiên, soi chiếu kỹ vào từng kệ hàng, đoàn kiểm tra phát hiện "lỗ hổng" nằm ở các sản phẩm nhập khẩu. Cụ thể, sản phẩm pate cho mèo "Loveat Red Label White Tuna & Salmon", dù có tên trong danh mục được Bộ Nông nghiệp và Môi trường (trước đây là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) công bố nhưng lại hoàn toàn thiếu nhãn phụ bằng tiếng Việt. Đây là lỗi vi phạm phổ biến khiến người tiêu dùng mù mờ về thành phần và hướng dẫn sử dụng. Điểm sáng tại cơ sở này là quy trình bảo quản vắc xin. Các loại vắc xin như Rabisin, Recombitek phòng 4 bệnh và 6 bệnh đều được lưu trữ trong tủ lạnh ở nhiệt độ chuẩn khoảng 6 độ C, đảm bảo chất lượng tiêm phòng.

Đoàn công tác Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng VI, Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM kiểm tra việc chấp hành quy định về nhãn mác hàng nhập khẩu tại một cơ sở kinh doanh ngày 20-1. Ảnh: MINH LONG

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại một phòng khám thú y ở phường Khánh Hội. Bên cạnh việc tuân thủ tốt quy trình bảo quản 5 loại vắc xin (Vanguard Rabies, Vanguard Plus, Hipradog-7...), cơ sở này vẫn để lọt lưới các sản phẩm chưa đạt chuẩn về tem nhãn. Đoàn công tác đã lập biên bản ghi nhận hai sản phẩm thức ăn nhập khẩu gồm "Catsrang Kitten" (túi 400 g) và "Royal Canin Instinctive" (túi 85 g) không có nhãn phụ tiếng Việt theo quy định hiện hành.

Ông Trần Đức Trung, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng VI nhấn mạnh đợt kiểm tra này được thực hiện trên tinh thần khách quan, đúng chức năng quản lý nhà nước nhằm làm rõ phản ánh của báo chí. Ông Trung khẳng định: "Việc thiếu nhãn phụ là nội dung cần các cơ sở nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời nhằm bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và tính minh bạch của thị trường".

Báo động tình trạng dùng thuốc người trị bệnh cho thú cưng

Theo số liệu thống kê sơ bộ báo cáo với đoàn công tác, TP.HCM hiện có trên 100 cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi và hơn 500 cơ sở hành nghề thú y có kinh doanh thuốc thú y.

Tuy nhiên, sự bùng nổ của thương mại điện tử đang đặt ra thách thức lớn khi chưa có chế tài đủ mạnh và giải pháp phối hợp liên ngành để xử lý các sản phẩm trôi nổi trên mạng xã hội.

Một thực tế đáng báo động được cơ quan chuyên môn chỉ ra là thói quen sử dụng thuốc tùy tiện. Do nhiều loại thuốc thú y được đóng gói dung tích lớn (như chai 200 ml) để phục vụ trang trại, trong khi nhu cầu điều trị cho thú cưng lại nhỏ lẻ, dẫn đến việc bảo quản lâu gây hết hạn hoặc lãng phí.

Nhu cầu sử dụng thức ăn chăn nuôi cho động vật cảnh (chủ yếu là chó, mèo) với số lượng nhỏ là nhu cầu thực tế, thường xuyên. Điều này gây khó khăn trong công tác quản lý việc san chia, đóng gói thức ăn chăn nuôi chó, mèo tại các cơ sở kinh doanh vì cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra vào thời điểm nhất định.

Từ đó, nảy sinh tình trạng một số cơ sở dịch vụ thú y "xé rào", tự ý sử dụng thuốc dùng cho người (vốn có dung tích nhỏ) để điều trị cho động vật. Hành vi này không chỉ sai nguyên tắc điều trị mà còn tiềm ẩn rủi ro lớn về sức khỏe vật nuôi.

Nhiều sản phẩm thức ăn thú cưng nhập khẩu bị phát hiện thiếu nhãn phụ tiếng Việt, khiến người tiêu dùng thiếu thông tin về thành phần và hướng dẫn sử dụng. Ảnh: MINH LONG

Bên cạnh đó, vấn đề kháng thuốc cũng đang ở mức báo động đỏ. Việc người dân tự ý mua kháng sinh về điều trị cho chó mèo mà không cần đơn của bác sĩ thú y đang diễn ra phổ biến. Điều này làm giảm hiệu quả điều trị, gia tăng nguy cơ đề kháng kháng sinh và tồn lưu hóa chất độc hại.

Ngoài ra, công tác kiểm tra thời gian qua cũng phát hiện nhiều cơ sở lơ là trong việc ghi chép sổ sách, không theo dõi nhiệt độ bảo quản, thậm chí để lẫn lộn thuốc thú y với các sản phẩm khác, gây ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thuốc.

Kết thúc đợt làm việc, lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng VI và Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hướng dẫn và kiểm tra trong thời gian tới theo đúng quy định pháp luật hiện hành.