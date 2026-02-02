HLV của Malaysia đau đớn khi để thua 17 bàn 02/02/2026 17:50

(PLO)- Hành trình của đội tuyển futsal Malaysia tại giải vô địch châu Á 2026 đã khép lại theo cách khó nuốt trôi với người hâm mộ.

Ba trận toàn thua, đứng cuối bảng D, ghi vỏn vẹn hai bàn và để lọt lưới 17 lần, đội tuyển Malaysia trở thành đội có thành tích kém nhất vòng bảng năm nay.

Thất bại nặng nề 1-6 trước Saudi Arabia trận cuối vòng bảng đã chính thức dập tắt mọi hy vọng đi tiếp của Malaysia. Trước đó, họ lần lượt gục ngã 1-4 trước Iran và thua trắng Afghanistan 0-7, những kết quả cho thấy khoảng cách lớn về trình độ và bản lĩnh thi đấu.

Sau khi bị loại, HLV Addie Azwan Zainal đã lên tiếng nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ. Nhà cầm quân này cho rằng màn trình diễn của đội tuyển không hoàn toàn tệ như tỷ số phản ánh, vấn đề lớn nhất nằm ở khả năng dứt điểm và sự hiệu quả trong khâu tấn công. Ông thẳng thắn thừa nhận bản thân chưa làm tốt vai trò của mình và mong nhận được sự cảm thông.

Đội bóng áo vàng có thành tích kém nhất trong số các đội cuối bảng ở giải châu Á. Ảnh: TAFC.

HLV Addie cũng kêu gọi những người làm futsal và cổ động viên Malaysia tiếp tục tin tưởng vào đội tuyển quốc gia. Theo ông, thất bại ở Jakarta là cú ngã đau nhưng cần thiết để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm cho các sân chơi lớn, đặc biệt futsal Malaysia mới trở lại Asian Cup sau lần gần nhất vào năm 2018.

Kết quả ở giải châu Á mùa này tiếp tục kéo dài chuỗi thành tích đáng quên của futsal Malaysia. Kể từ năm 1999 đến nay, họ chưa một lần vượt qua vòng bảng sau 12 lần tham dự. Tại giải năm nay, hiệu số -15 khiến Malaysia trở thành “kho bàn thắng” của bảng D. So sánh với các đội xếp cuối bảng khác, thầy trò Addie cũng lép vế hoàn toàn. Hàn Quốc để thủng lưới 11 bàn, Lebanon cũng nhận 11 bàn thua, còn Úc thậm chí có được một trận hòa danh dự.

Trong khi chủ nhà Indonesia, Thái Lan và Việt Nam sớm giành vé vào tứ kết thì futsal Malaysia dừng cuộc chơi lớn. Ảnh: TAFC.

Dù vậy, đây vẫn chưa phải ký ức tồi tệ nhất. Tại cúp châu Á 2007, Malaysia từng để lọt lưới tới 26 bàn và kết thúc giải với hiệu số -23. HLV Addie hy vọng người hâm mộ kiên nhẫn chờ đợi Giải vô địch Futsal Đông Nam Á diễn ra tại Thái Lan vào tháng 4 tới, ông tin rằng đội tuyển sẽ cho thấy sự tiến bộ rõ ràng hơn sau những bài học cay đắng ở Jakarta.

Đáng chú ý tại khu vực, có mỗi Malaysia sớm dừng cuộc chơi, còn tuyển Việt Nam, Thái Lan và chủ nhà Indonesia đều sớm giành vé vào tứ kết.