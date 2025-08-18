Báo Pháp Luật TP.HCM thăm, chúc mừng Công an TP.HCM 18/08/2025 21:42

(PLO)- Đoàn công tác Báo Pháp Luật TP.HCM đã đến thăm, tặng hoa và gửi lời chúc mừng đến Công an TP.HCM nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân.

Nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 – 19-8-2025), ngày 18-8, Đảng ủy - Ban Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM đã đến thăm, tặng hoa và chúc mừng Công an TP.HCM.

Tiếp đoàn có Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TP.HCM; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, cùng lãnh đạo các phòng, ban trực thuộc.

Tại buổi tiếp, nhà báo Đinh Đức Thọ, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, đã thông tin đến Ban Giám đốc Công an TP.HCM về tình hình hoạt động, công tác tuyên truyền của báo, đặc biệt là những nội dung liên quan đến lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an TP.HCM nói riêng.

Trong năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM đã đăng tải hơn 1.000 tin, bài phản ánh kịp thời các hoạt động của Công an TP.HCM trên nhiều lĩnh vực công tác.

Đoàn công tác báo Pháp Luật TP.HCM đến thăm, tặng hoa chúc mừng Công an TP.HCM nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân. Ảnh: NT

Ngoài việc tuyên truyền, báo Pháp Luật TP.HCM cũng chủ động phối hợp, cung cấp thông tin về tình hình an ninh trật tự để lực lượng công an xử lý theo đúng quy định.

Thay mặt Ban Biên tập, ông Đinh Đức Thọ gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã luôn dành tình cảm, sự hỗ trợ quý báu cho Báo trong thời gian qua. Đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục gắn bó, đồng hành cùng lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.

Đáp lại, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng ghi nhận sự đồng hành, đóng góp của báo Pháp Luật TP.HCM trong việc thông tin kịp thời các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, cũng như hoạt động của Công an TP.HCM đến với người dân.

Ban Giám đốc Công an TP.HCM đánh giá báo Pháp Luật TP.HCM là một trong những cơ quan báo chí uy tín, tạo được dấu ấn trong lòng bạn đọc và mong muốn báo tiếp tục đồng hành, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân.

Cùng ngày, Ban Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM cũng đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an TP.HCM.