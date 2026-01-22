Hà Nội: Bắn pháo hoa nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng XIV 22/01/2026 17:32

(PLO)- Tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẽ diễn ra đại nhạc hội pháo hoa nghệ thuật quy mô lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay với sự tham gia của 25.000 người, nhằm chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng.

Vào tối mai (23-1), tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” sẽ chính thức diễn ra, hứa hẹn trở thành đại nhạc hội pháo hoa có quy mô đặc biệt lớn tại Việt Nam.

Sự kiện mang ý nghĩa chính trị – văn hóa sâu sắc, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2026).

Chương trình do Thành ủy Hà Nội chủ trì thực hiện, UBND TP Hà Nội phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức theo hình thức xã hội hóa. Tập đoàn Sun Group là đơn vị đồng hành tổ chức và tài trợ.

Chương trình diễn ra lúc 20 giờ ngày 23-1, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 – Đài Truyền hình Việt Nam và các nền tảng số.

Đại nhạc hội pháo hoa sẽ có sân khấu nghệ thuật quy mô lớn bậc nhất Việt Nam. Ảnh: Sun Group

Theo ban tổ chức, đây là lần đầu tiên Thủ đô Hà Nội tổ chức một sự kiện văn hóa, chính trị kết hợp trình diễn pháo hoa nghệ thuật với quy mô lên tới khoảng 25.000 người, gồm 15.000 đại biểu, khách mời và gần 10.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia biểu diễn.

Chương trình quy tụ nhiều giọng ca hàng đầu Việt Nam, cùng các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, hòa quyện giữa âm nhạc, vũ đạo, công nghệ trình diễn hiện đại và pháo hoa nghệ thuật đặc sắc.

“Hành trình nghệ thuật” của chương trình được xây dựng thành ba chương, dẫn dắt cảm xúc khán giả từ quá khứ đến hiện tại và tương lai.

Chương I mang tên “Tráng ca dưới cờ Đảng” tái hiện những dấu mốc lịch sử thiêng liêng của dân tộc. Chương II là “Với Đảng, trọn niềm tin yêu” mang đến không gian nghệ thuật sâu lắng, giàu cảm xúc. Chương III với chủ đề “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” khép lại bằng khúc ca của niềm tự hào, khát vọng và tầm nhìn về Kỷ nguyên vươn mình của đất nước được đề ra tại Đại hội XIV.

Sân khấu chương trình được dàn dựng với quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam, nổi bật với hơn 3.000 m2 màn hình LED di động, kết hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng laser, công nghệ 3D mapping hiện đại.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật xuyên suốt, được kích hoạt tại các cao trào quan trọng. Nhiều chủng loại pháo hoa lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, được lập trình hiệu ứng riêng cho đại nhạc hội, tạo nên “sân khấu ánh sáng” rực rỡ giữa bầu trời đêm Thủ đô.

Chương trình chính thức dự kiến sẽ có 6 đợt bắn xuyên suốt, khép lại là màn trình diễn tầm cao 15 phút. Ảnh: Sun Group

Theo các chuyên gia, lần đầu tiên một chương trình tại Việt Nam phối hợp đồng thời nhiều hiệu ứng nghệ thuật biến đổi liên tục, từ tạo hình trái tim, ngôi sao, vương miện hoa cẩm tú cầu, đến hiệu ứng chuyển động biến hình, khói màu bảy sắc cầu vồng, hiệu ứng sói hú… mang lại trải nghiệm thị giác mới lạ.

Gần 10.000 đơn vị pháo hoa tầm cao cùng hệ thống giàn phun hỏa thuật hiện đại sẽ được đội ngũ khoảng 80 chuyên gia trong và ngoài nước lắp đặt, vận hành. Toàn bộ hệ thống sử dụng công nghệ lập trình tiên tiến, cho phép kích nổ chính xác tới 0,0001 giây, bảo đảm pháo hoa khớp nhạc gần như tuyệt đối.

Sun Group đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Thủ đô và Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Z121) để xây dựng trận địa pháo hoa tại khu vực Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Trong đó, 950 giàn phun và 4.400 ống pháo hỏa thuật được lắp đặt trực tiếp trên mái nhà và hai bên cánh khán đài B theo địa hình vòng cung. Bên ngoài sân, 4.600 quả pháo hoa nổ tầm cao được bố trí dọc khu vực từ đường Lê Đức Thọ đến bãi đất trống trước Cung thể thao dưới nước (phường Từ Liêm), bảo đảm tối ưu góc nhìn cho khán giả.

Sau gần hai thập kỷ phát triển tại Việt Nam, Sun Group đã ghi dấu ấn với nhiều chương trình nghệ thuật, lễ hội pháo hoa quy mô lớn như Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) và các show diễn tại Phú Quốc, Đà Nẵng, Cát Bà…

Việc đồng hành cùng chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” không chỉ thể hiện khát vọng của Sun Group trong phát triển công nghiệp văn hóa mà còn khẳng định trách nhiệm xã hội và tâm huyết của doanh nghiệp với cộng đồng.