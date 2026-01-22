Đại hội XIV bắt đầu thực hiện quy trình bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới

(PLO)- Hôm nay, Đại hội XIV tập trung làm công tác nhân sự, trong đó có bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đây cũng là nội dung quan trọng trong chương trình làm việc của Đại hội.
Ngày 22-1, Đại hội XIV của Đảng bước vào ngày làm việc thứ tư, thực hiện quy trình bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.
Một trong những nội dung quan trọng của chương trình làm việc hôm nay là làm công tác nhân sự, trong đó có bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Tại họp báo quốc tế hôm 14-1, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho hay nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV được thực hiện một cách khoa học, dân chủ, khách quan, công tâm.
Đặc biệt đề cao tiêu chuẩn về chất lượng, hiệu quả công tác và uy tín của cán bộ. Kiên quyết không bỏ sót những người có đức, có tài, đồng thời không để lọt vào bộ máy những người không đủ tiêu chuẩn, năng lực và phẩm chất.
“Quy trình nhân sự đảm bảo sự kế thừa, đổi mới và phát triển, đề cao tiêu chuẩn về năng lực thực tiễn, uy tín và đạo đức, đặc biệt lấy chất lượng sản phẩm công tác làm thước đo đánh giá cán bộ”, ông Trần Cẩm Tú nói.