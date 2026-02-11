Quân khu 7: Trao tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân đến 7 cá nhân 11/02/2026 20:11

Chiều 11-2, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân đến 7 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân; nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên…

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng có các Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Võ Minh Lương, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 đã báo cáo thành tích các cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân đến 3 cá nhân và đại diện gia đình 4 cá nhân được truy tặng danh hiệu.

Ba cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân là: Trung tướng Lưu Phước Lượng, nguyên Phó Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, nguyên Phó Tư lệnh về Chính trị Quân khu 9; Trung tướng Lê Thành Tâm, nguyên Phó Tư lệnh Chính trị Quân khu 7, nguyên Phó Sư đoàn trưởng Chính trị Sư đoàn 5, nguyên Chính trị viên Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 3, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 (nay là Quân đoàn 34); Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, nguyên Tham mưu trưởng Quân khu 7, nguyên Đại đội trưởng, Đại đội 25, Trung đoàn 88, Sư đoàn 302.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Ảnh: THANH THÙY

Bốn cá nhân được truy tặng danh hiệu cao quý này là: Trung tướng Nguyễn Thới Bưng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tư lệnh Quân khu 7, nguyên Trưởng phòng Tác chiến Bộ Tham mưu Miền B2 (nay là Bộ Tham mưu Quân khu 7); Trung tướng Bùi Thanh Vân, nguyên Tư lệnh Quân khu 7, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5, Quân khu 7; Trung tướng Lê Nam Phong, nguyên Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 2, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 7; Thiếu tướng Võ Minh Như, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 7, nguyên Tư lệnh Sư đoàn 5, Bộ Tư lệnh Miền (nay là Sư đoàn 5, Quân khu 7).

Dịp này, Quân khu 7 cũng tri ân, tặng quà thân nhân gia đình Đại tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Lê Văn Dũng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Tư lệnh Quân khu 7.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu trân trọng tôn vinh, chúc mừng các cá nhân được trao tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Theo Thượng tướng, đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước nhằm ghi nhận, tôn vinh, tri ân những cống hiến và thành tích đặc biệt xuất sắc của các cá nhân trong cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc.

Đây là niềm vinh dự của cá nhân, gia đình, quê hương của mỗi cá nhân, cũng là niềm vinh dự, tự hào của cán bộ, chiến sĩ toàn quân.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu trân trọng tôn vinh, chúc mừng các cá nhân được trao tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Ảnh: THANH THÙY

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu cho biết, các cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân đều là những tướng lĩnh, nhà lãnh đạo, chỉ huy quân sự tài tình đã có những đóng góp to lớn vào quá trình xây dựng, hoàn thiện nghệ thuật quân sự Việt Nam; qua đó góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay, việc học tập tấm gương các Anh hùng LLVT nhân dân càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí chiến đấu kiên cường, phẩm chất đạo đức trong sáng cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân, xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc thời kỳ mới.

Nguyên lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng chúc mừng cá nhân, gia đình các cá nhân vinh dự nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Ảnh: THANH THÙY

Phát huy tinh thần của thế hệ đi trước, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đề nghị thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhất là chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các địa phương, xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện tốt các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.