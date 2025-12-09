Chùm ảnh: Chủ tịch nước, lãnh đạo Trung ương dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 7 09/12/2025 10:13

(PLO)- Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến đến dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu (10-12-1945 – 10-12-2025) tại TP.HCM.

Sáng 9-12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu (10-12-1945 – 10-12-2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường - Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, thống lĩnh LLVT nhân dân dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường - Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, thống lĩnh LLVT nhân dân duyệt đội tiêu binh tại lễ kỷ niệm. Ảnh: THUẬN VĂN

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7 tổ chức tại Nhà Thi đấu Quân khu với sự tham gia của hơn 2.000 đại biểu.

Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước cùng chụp ảnh với LLVT Quân khu 7. Ảnh: THUẬN VĂN

Trong đó, có đại biểu khách mời là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đại diện lực lượng vũ trang các tỉnh, khách mời quốc tế và các đơn vị quân đội bạn…

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự lễ kỷ niệm. Ảnh: THUẬN VĂN

Trước thềm lễ kỷ niệm, Quân khu 7 đã tổ chức gặp mặt 530 cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu qua các thời kỳ, những người đã đóng góp trí tuệ, chiến công và cả máu xương trong quá trình xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7 chào mừng Chủ tịch nước Lương Cường﻿ đến dự lễ kỷ niệm. Ảnh: THUẬN VĂN

Chủ tịch nước Lương Cường chào hỏi các nguyên lãnh đạo: nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân... Ảnh: THUẬN VĂN

Để chào mừng hoạt động kỷ niệm, Quân khu 7 đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.

Trong đó, Quân khu 7 cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động về nguồn tại các xã Đức Huệ, xã Đông Thành, xã Mỹ Quý (tỉnh Tây Ninh). Khánh thành, bàn giao 69 căn nhà "Khu dân cư liền kề chốt dân quân biên giới"; khởi công xây dựng phòng học chuyên dùng, tặng quà 20 và xe đạp cho học sinh vượt khó học giỏi; khánh thành, bàn giao 5 căn nhà "Tình nghĩa quân - dân".

Chủ tịch nước Lương Cường; Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; Phó Thủ tướng Mai Văn Chính; Đại tướng Phan Văn Giang﻿ - Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết... cùng tham quan triển lãm trước lễ kỷ niệm. Ảnh: THUẬN VĂN

Ngoài ra, Quân khu 7 cũng tổ chức "Phiên chợ 0 đồng, Nghĩa tình Quân - Dân", khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho 400 người dân, đối tượng chính sách, hoàn cảnh gia đình khó khăn.