Những con số ấn tượng về 217 nhân sự ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI 11/02/2026 18:25

(PLO)- 100% đại biểu dự Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã thống nhất lập danh sách 217 người của các cơ quan, tổ chức ở Trung ương đủ tiêu chuẩn để ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ngày 11-2, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI.

Hoàn thành các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú

Ngày 2-2, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai, thảo luận, cho ý kiến và lập danh sách sơ bộ 217 người thuộc khối cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Ngày 5-2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 1277, điều chỉnh lần thứ hai về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương. Trong đó, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI được giữ nguyên là 217 người.

Đến hết ngày 8-2, các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được phân bổ giới thiệu ứng cử ĐBQH đã phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã hoàn thành việc tổ chức các Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú.

100% đại biểu tham dự đã thống nhất cao lập danh sách 217 người ở Trung ương để ứng cử ĐBQH khóa XVI.

217 người được giới thiệu ứng cử đạt 100% tín nhiệm

Trình bày báo cáo tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy, cho biết hội nghị cử tri nơi công tác được tiến hành dân chủ, thành phần số lượng cử tri tham dự đúng quy định.

Kết quả, 217/217 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khoá XVI được 100% cử tri nơi công tác tín nhiệm giới thiệu.

Từ ngày 4 đến 8-2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã đã phối hợp với UBND cùng cấp triệu tập, chủ trì việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú cho 217 người được giới thiệu ứng cử.

Theo cơ cấu, có 10 người ứng cử ĐBQH thuộc các cơ quan Đảng; 2 người thuộc khối cơ quan Chủ tịch nước; 145 nhân sự thuộc các cơ quan của Quốc hội (ĐBQH chuyên trách ở Trung ương); 15 ứng viên của khối Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ; 14 người thuộc Bộ Quốc phòng (bao gồm Bộ trưởng, cơ quan Bộ, các quân khu, quân chủng); 3 nhân sự thuộc Bộ Công an (bao gồm cả Bộ trưởng); 25 người thuộc khối MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên. Các cơ quan TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Kiểm toán Nhà nước mỗi đơn vị có một người ứng cử.

Tất cả những người này đều được 100% cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu ứng cử và không có các vụ việc cử tri nêu cần xác minh.

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy cho biết thêm trong số 217 nhân sự ở Trung ương ứng cử ĐBQH khóa mới có 152 người tái cử; 48 nhân sự là nữ; 5 người ngoài Đảng và 23 người dân tộc thiểu số.

Về trình độ, có 22 người là giáo sư, phó giáo sư (9,67%), 78 người là tiến sĩ (35,94%); 89 Thạc sĩ (41%) và 28 người có trình độ đại học, cử nhân (12,9%).

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Trên cơ sở kết quả tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét, quyết định lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Tại Hội nghị, sau khi thảo luận, cho ý kiến với danh sách tổng hợp kết quả tín nhiệm của cử tri, 100% đại biểu tham dự đã thống nhất cao lập danh sách của 217 người đủ tiêu chuẩn để ứng cử ĐBQH khóa XVI.