Nâng tầm tham mưu chiến lược, góp phần thực hiện thắng lợi các quyết sách của Đảng 22/01/2026 10:43

Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã xác định nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, nâng tầm công tác tham mưu chiến lược, năng lực dự báo và hoạch định, đóng góp hiệu quả vào việc hoạch định và tổ chức thực hiện thắng lợi các chủ trương, quyết sách lớn của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, trình bày tham luận “Nâng tầm công tác tham mưu chiến lược; xây dựng Đảng bộ các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu”

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã dành thời gian trao đổi với báo chí về chủ đề này.

Dấu ấn tham mưu và "cuộc cách mạng" tinh gọn bộ máy

Phóng viên: Thưa đồng chí, thành tựu nhiệm kỳ Đại hội XIII để lại dấu ấn có tính lịch sử trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tạo nền tảng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương đóng góp vào thành tích chung?

Đồng chí Nguyễn Long Hải: Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng đánh giá, trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, Đảng ta vững vàng lãnh đạo đất nước tiếp tục đạt được những kết quả rất quan trọng, toàn diện, đột phá, với nhiều điểm sáng nổi bật. Nhiều chủ trương, quyết sách lớn mang tính chiến lược, nhiều việc chưa có tiền lệ, được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, mang lại hiệu quả rõ nét. Qua đó khẳng định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và uy tín của Đảng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ, dư luận quốc tế đánh giá cao.

Góp phần vào thành tích chung của toàn Đảng và hệ thống chính trị có phần nỗ lực rất lớn của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương. Tại Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã biểu dương và ghi nhận: “Mỗi chủ trương, mỗi văn kiện, mỗi nghị quyết của Đảng được ban hành đều có sự đóng góp quan trọng, dấu ấn rõ nét trong công tác tham mưu chiến lược của các cơ quan Đảng Trung ương”.

Xác định rõ vị trí đặc biệt quan trọng, trực tiếp lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo công tác tham mưu chiến lược, phục vụ Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giải quyết nhiều công việc hệ trọng của Đảng, đất nước, ngay sau khi thành lập (theo Quyết định số 242-QĐ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị), dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cơ quan, tổ chức đảng trong Đảng bộ đã tham mưu ban hành, tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, quyết sách mang tính chiến lược, đột phá, có ý nghĩa lịch sử.

Nổi bật nhất là tham mưu thực hiện "cuộc cách mạng" về sắp xếp tổ chức bộ máy, hoàn thiện mô hình tổng thể của hệ thống chính trị, triển khai chính quyền địa phương hai cấp. Đến nay, các ban, cơ quan của Đảng ở Trung ương đã chủ trì hoặc phối hợp tham mưu cho Bộ Chính trị ban hành 9 nghị quyết chiến lược trong các lĩnh vực về đột phá phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số, hoàn thiện thể chế, hội nhập quốc tế, kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước, năng lượng, y tế, giáo dục, văn hóa. Song song đó, các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã gương mẫu, đi đầu thực hiện hợp nhất, sáp nhập, tinh gọn tổ chức bộ máy với quy mô lớn; giảm 110 đơn vị cấp vụ và tương đương, 440 đơn vị cấp phòng, 35 đơn vị sự nghiệp công lập; giảm 2.512 biên chế các cấp; giảm 2.038 chức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng tới cấp vụ, cục, tổng cục.

Công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ có nhiều đổi mới, đạt kết quả rõ nét. Việc học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được triển khai thực hiện nghiêm túc, với nhiều cách làm mới, hiệu quả. Ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu, tính chủ động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được nâng lên rõ rệt.

Công tác kiểm tra, giám sát đổi mới mạnh mẽ về tư duy và phương thức, chuyển trọng tâm sang chủ động cảnh báo sớm, phòng ngừa từ xa, bảo đảm không có “khoảng trống”, “vùng tối” mà công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không vươn tới được; xây dựng hệ thống dữ liệu đồng bộ, hướng đến thực hiện “giám sát trên cơ sở dữ liệu, kiểm tra trên dữ liệu". Công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, ngày càng thực chất và hiệu quả.

Xây dựng "bộ tổng tham mưu" sắc bén, hạt nhân trí tuệ

. Tại Kết luận số 210-KL/TW về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới, Trung ương yêu cầu tập trung xây dựng các cơ quan lãnh đạo của Đảng ở Trung ương thực sự là hạt nhân trí tuệ, là "bộ tổng tham mưu", đội tiên phong lãnh đạo cơ quan nhà nước. Đồng chí có thể khái quát một số giải pháp trọng tâm để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra?

+ Định hướng của Trung ương vừa thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao vai trò của các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng trong Đảng bộ, đồng thời đặt ra nhiệm vụ rất lớn và yêu cầu rất cao.

Kế thừa những thành tựu, kết quả đạt được và kinh nghiệm vốn có, Đảng ủy sẽ nghiêm túc quán triệt, triển khai các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, với quyết tâm, ý chí cao nhất, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc tham mưu ban hành các chủ trương, chính sách của Đảng, hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế của Đảng; đồng thời triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, nhất là các nghị quyết chiến lược trên các lĩnh vực về xây dựng và hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội… tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Đảng ủy tiếp tục phát huy vai trò là nơi tập hợp trí tuệ, cung cấp những tham mưu sắc bén và có tính chiến lược phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Điều này đòi hỏi sự chủ động phối hợp, nghiên cứu, phân tích, dự báo xu hướng phát triển trong nước và quốc tế, nhận diện sớm cơ hội và thách thức, đề xuất tham mưu các chủ trương, chính sách, giải pháp phù hợp.

Nâng cao chất lượng nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn để tham mưu kịp thời các văn bản chỉ đạo vừa bảo đảm cơ sở lý luận khoa học, vừa giải quyết kịp thời những vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Đồng thời, cần ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, các giải pháp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng chủ trương, nghị quyết, gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng trong cuộc sống.

Để tạo chuyển biến thực chất không thể thiếu trách nhiệm nêu gương, tính tiên phong của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Phải tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng chuẩn mực văn hóa công sở, văn hóa đảng; xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, thống nhất, dân chủ, trách nhiệm, kỷ cương trong toàn Đảng bộ.

Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ của các cơ quan Đảng Trung ương tương xứng với trọng trách của từng cơ quan, đơn vị, luôn là vấn đề “then chốt của then chốt”. Mỗi cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cần nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm của mình, từ đó không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất trong sáng, nói đi đôi với làm; luôn có tư duy đổi mới, sáng tạo; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích của Đảng, Nhà nước, của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Các cơ quan Đảng Trung ương phải tiếp tục đi đầu trong chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc trong toàn hệ thống, theo hướng giảm văn bản, giảm hội họp, đẩy mạnh số hóa, định hình nền công vụ chuyên nghiệp, hiện đại gắn với kết quả thực và trách nhiệm rõ ràng, tạo động lực đổi mới, sáng tạo theo tinh thần Kết luận số 226-KL/TW ngày 11/12/2025 của Ban Bí thư.

Nhiệm vụ cách mạng giai đoạn mới đòi hỏi toàn Đảng bộ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, kịp thời cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; lan tỏa niềm tin và động lực cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm đã đề ra.

Trân trọng cảm ơn đồng chí!