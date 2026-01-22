Cháy Trung tâm mua sắm điện máy ở Đồng Nai, 2 mẹ con tử vong 22/01/2026 10:08

(PLO)- Ngọn lửa bùng cháy dữ dội tại Trung tâm mua sắm điện máy đã khiến người mẹ 26 tuổi và con 1 tuổi tử vong.

Theo thông tin ban đầu vào khoảng 5 giờ ngày 22-1, đám cháy bùng phát tại trung tâm mua sắm điện máy Biên (đường Hoàng Diệu, phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai).

Cháy trung tâm mua sắm điện máy khiến 2 mẹ con tử vong.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng PCCC và CNCH công an tỉnh Đồng Nai đã huy động lực lượng cứu hoả đến hiện trường để triển khai dập lửa. Tại đây lực lượng chức năng phá cửa, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để khống chế đám cháy ban đầu.

Ngọn lửa bốc cháy dữ dội trung tâm mua sắm điện máy. Ảnh: LK.

Vì cửa hàng bán đồ điện nên nhiều vật dụng dễ cháy khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội. Lực lượng chức năng phối hợp triển khai đội hình chữa cháy, cứu nạn và ngăn cháy lan sang nhà dân lân cận.

Đến 6 giờ 50 phút cùng ngày ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên căn nhà có cấu trúc 1 trệt, 1 lửng với tổng diện tích sàn khoảng 1.400 m², trong đó 700 m² bị thiêu rụi.

Ngọn lửa nhanh chóng bao phủ toàn bộ trung tâm mua sắm điện máy. Ảnh: KL.

Thông tin ban đầu khi xảy ra vụ cháy lực lượng chức năng tiếp cận đã đưa 3 nạn nhân ra ngoài, trong đó người vợ ĐTQ 26 tuổi và con trai 1 tuổi tử vong, người chồng bị suy hô hấp nặng được chuyển viện cấp cứu.

Trao đổi nhanh với PLO, ông Tăng Quốc Lập - Chủ tịch UBND phường Long Khánh cho biết, hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.