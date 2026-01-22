7 đại biểu TP.HCM trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV 22/01/2026 20:00

Trong số 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV được công bố vào tối 22-1 có 7 đại biểu thuộc đoàn Đảng bộ TP.HCM. Trong đó, có 6 đại biểu là Ủy viên chính thức và 1 Ủy viên dự khuyết.

Pháp Luật TP.HCM xin giới thiệu thông tin tóm tắt của 7 đại biểu này.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Trần Lưu Quang

Năm sinh: 30-8-1967. Quê quán: Tỉnh Tây Ninh.

Trình độ: Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư Cơ khí; Cử nhân lý luận chính trị.

Chức vụ: Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Ông Lê Quốc Phong

Năm sinh: 3-5-1978. Quê quán: TP Hà Nội.

Trình độ: Tiến sĩ Công nghệ sinh học, Thạc sĩ Sinh học, Cử nhân Sinh học.

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Ông Nguyễn Văn Được

Năm sinh: 3-4-1968. Quê quán: Tỉnh Tây Ninh.

Trình độ: Thạc sĩ Địa chất học, Cử nhân Địa chất.

Chức vụ: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Võ Văn Minh

Năm sinh: 1972. Quê quán: TP.HCM.

Trình độ: Kỹ sư điện; Cử nhân Chính trị và Thạc sĩ Kinh tế.

Chức vụ: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Nguyễn Phước Lộc

Năm sinh: 1970. Quê quán: An Giang.

Trình độ: Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân Chính trị học.

Chức vụ: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM. Ảnh: QUANG PHÚC

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai

Năm sinh: 1974. Quê quán: Quảng Ngãi.

Trình độ: Tiến sĩ chuyên ngành Hóa Dược; Cử nhân và Thạc sĩ ngành Hóa.

Chức vụ: Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Nguyễn Mạnh Cường (Ủy viên dự khuyết)

Năm sinh: 1979. Quê quán: An Giang.

Trình độ: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Kế toán kiểm toán.

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.