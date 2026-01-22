7 đại biểu TP.HCM trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV

Trong số 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV được công bố vào tối 22-1 có 7 đại biểu thuộc đoàn Đảng bộ TP.HCM. Trong đó, có 6 đại biểu là Ủy viên chính thức và 1 Ủy viên dự khuyết.
Pháp Luật TP.HCM xin giới thiệu thông tin tóm tắt của 7 đại biểu này.
Ông Trần Lưu Quang
Năm sinh: 30-8-1967. Quê quán: Tỉnh Tây Ninh.
Trình độ: Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư Cơ khí; Cử nhân lý luận chính trị.
Chức vụ: Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM.
Ông Lê Quốc Phong
Năm sinh: 3-5-1978. Quê quán: TP Hà Nội.
Trình độ: Tiến sĩ Công nghệ sinh học, Thạc sĩ Sinh học, Cử nhân Sinh học.
Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.
Ông Nguyễn Văn Được
Năm sinh: 3-4-1968. Quê quán: Tỉnh Tây Ninh.
Trình độ: Thạc sĩ Địa chất học, Cử nhân Địa chất.
Chức vụ: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM.
Ông Võ Văn Minh
Năm sinh: 1972. Quê quán: TP.HCM.
Trình độ: Kỹ sư điện; Cử nhân Chính trị và Thạc sĩ Kinh tế.
Chức vụ: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM.
Ông Nguyễn Phước Lộc
Năm sinh: 1970. Quê quán: An Giang.
Trình độ: Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân Chính trị học.
Chức vụ: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.
Bà Nguyễn Thị Thanh Mai
Năm sinh: 1974. Quê quán: Quảng Ngãi.
Trình độ: Tiến sĩ chuyên ngành Hóa Dược; Cử nhân và Thạc sĩ ngành Hóa.
Chức vụ: Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM.
Ông Nguyễn Mạnh Cường (Ủy viên dự khuyết)
Năm sinh: 1979. Quê quán: An Giang.
Trình độ: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Kế toán kiểm toán.
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.