Ô tô con được đi chung làn xe máy trên 1 số đoạn đường Trần Phú ở Nha Trang 13/02/2026 23:25

(PLO)- Khánh Hòa điều chỉnh biển báo để ô tô con được đi chung làn xe máy, xe đạp một số đoạn trên đường Trần Phú ở Nha Trang.

Ngày 13-2, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết UBND tỉnh đã có văn bản thống nhất điều chỉnh giao thông trên đường Trần Phú, phường Nha Trang.

Đơn vị quản lý bổ sung biển báo cho phép ô tô con đi vào làn xe máy, xe đạp trên đường Trần Phú. Ảnh: X.H

Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh việc tài xế, du khách thường xuyên chia sẻ hình ảnh dòng ô tô nối đuôi nhau trên đường Trần Phú. Họ cho rằng nguyên nhân ùn ứ là tuyến đường này chỉ có một làn dành cho ô tô.

Tiếp nhận thông tin phản ánh, Sở Xây dựng đã chủ trì mời các bên liên quan kiểm tra tình hình ùn tắc giao thông trên đường Trần Phú. Qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng nhận thấy tuyến đường Trần Phú có mật độ phương tiện lưu thông tăng cao. Đặc biệt là lượng ô tô.

Tuy nhiên, đường Trần Phú chỉ có hai chiều xe chạy có dải phân cách giữa. Mỗi chiều giao thông được tổ chức một làn dành cho ô tô và một làn dành cho xe máy và xe đạp.

Do đó, làn dành cho ô tô thường xảy ra tình trạng ùn tắc, trong khi làn dành cho xe máy và xe đạp thông thoáng. Mặt khác, việc tổ chức đèn tín hiệu tại một số nút giao trên đường Trần Phú chưa hợp lý. Cụ thể, thời gian chờ đèn đỏ theo hướng lưu thông đường Trần Phú dài, kết hợp lượng ô tô nhiều dẫn đến ùn ứ.

Các phương tiện nối đuôi nhau trên đường Trần Phú khi ô tô chỉ được phép lưu thông một làn.

Những vấn đề trên gây khó khăn cho người dân và các phương tiện lưu thông trên đường Trần Phú. Do đó, Sở Xây dựng cho rằng cần thiết phải tổ chức lại giao thông trên tuyến đường này.

UBND tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất phương án tổ chức lại giao thông trên đường Trần Phú như sau:

Điều chỉnh biển báo cho phép ô tô con đi chung đối với làn xe máy và xe đạp tại ba đoạn đường: từ nút giao đường Tháp Bà đến nút giao đường Nguyễn Chánh; từ nút giao đường Biệt Thự đến nút giao vào sân bay cũ; từ nút giao đường Hoàng Diệu đến nút giao đường Dã Tượng.

Các đoạn đường khác trên tuyến giữ nguyên như hiện nay. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng giao Công an tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng, UBND phường Nha Trang và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát, nghiên cứu điều chỉnh thời lượng chu kỳ đèn tính hiệu tại các nút giao trên đường Trần Phú.