Thùng mì gói gởi đồng bào miền Trung của chàng trai bán vé số dạo 20/11/2025 15:34

Hôm qua, 19-11, trên Facebook xuất hiện hình ảnh một chàng trai khoảng hơn 20 tuổi, đeo khẩu trang, tay ôm một thùng mì gói đến điểm tiếp nhận hàng cứu trợ tại phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng, gởi hỗ trợ bà con miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt khiến nhiều người xúc động.

Chàng trai bán vé số dạo mang thùng mì gói đến điểm tiếp nhận.

Càng xúc động hơn khi được biết chàng trai nói trên là người đi bán vé số dạo, công việc mưu sinh với đồng lời ít ỏi nhưng mỗi lần quê hương miền Trung oằn mình trong bão lũ, anh lại âm thầm ôm một thùng mì gói gởi ra giúp đỡ bà con miền Trung.

Được biết, điểm tiếp nhận trên do một nhóm tình nguyện viên mới phát động được hai ngày qua để quyên góp, giúp đỡ bà con bị ảnh hưởng lũ lụt ở Bình Định, Phú Yên…

Chiều 20-11, chúng tôi đã liên lạc với người thanh niên này và nghe rõ giọng mời khách mua vé số qua điện thoại từ anh Huỳnh Hiếu Học, 24 tuổi, đang cùng mẹ mưu sinh.

Học kể, trước đây anh là lao động phổ thông, nhưng 6 tháng nay công trình ngưng trệ, anh chuyển sang phụ mẹ bán vé số. Thu nhập của anh sau một ngày dài dãi dầu, chỉ vỏn vẹn khoảng 180.000 đồng, tương đương với tiền lời từ 180 tờ vé số. Đó là mồ hôi, công sức, là bữa cơm hàng ngày.

Thế nhưng, cứ thấy thông tin phát động quyên góp, trái tim người con miền Trung xa xứ lại thổn thức. Học không ngần ngại, lặng lẽ trích ra số tiền tương đương hơn nửa ngày bán vé số để mua một thùng mì gói, và đây là lần thứ ba trong vòng 1 tháng anh mang thùng mì đến các điểm tiếp nhận để gởi ủng hộ. Thùng mì ấy, đối với bà con vùng lũ, nó là hơi ấm, là bữa ăn một miếng khi đói bằng một gói khi no.

“Em là dân miền Trung nên rất hiểu khổ cực của người dân vùng lũ lụt và coi như chỉ góp một phần rất nhỏ để ủng hộ bà con ngoài quê, nếu em dư dả chút ít sẽ ủng hộ nhiều hơn nên anh đừng đưa em lên truyền thông nhe. Ngại lắm. Hôm qua mấy anh ở điểm tiếp nhận gọi em đứng chụp hình mà em nhất quyết phải đeo khẩu trang…”, giọng Học thật thà, chất phác, ẩn chứa một sự khiêm nhường đáng trân trọng.

Đây là lần thứ ba trong 1 tháng anh Học trích tiền lời mua mì gói gởi hỗ trợ bà con miền Trung.

Mẹ Học từ Bình Định (nay là Gia Lai) vào Lâm Đồng bán vé số 6 tháng nay, là chỗ dựa tinh thần của Học. Cha anh vẫn ở quê nhà Bình Định, cùng bà nội đã ngoài 90 tuổi.

“Trưa nay em vừa gọi cho cha xong, ngoài đó cũng bị lụt nhưng cha và bà nội vẫn an toàn tính mạng,” Học nói.

Cuộc trò chuyện qua điện thoại thỉnh thoảng bị ngắt quãng bởi tiếng rao vé số thì thầm. Học cho biết anh đang cố gắng bán hết vé số thật sớm, không phải để nghỉ ngơi, mà là để chạy ngay qua điểm tiếp nhận hàng cứu trợ giúp các anh chị bên đó bốc xếp hàng hóa lên xe chở ra giúp đỡ cho bà con miền Trung.

“Mình không có tiền thì giúp sức anh à. Em đi bán vé số cho kịp đây,” Học tạm biệt. Giữa muôn vàn khó khăn mưu sinh, nụ cười trong veo của chàng trai trẻ, người vất vả mưu sinh hàng ngày đã thắp lên một ngọn lửa nhân ái thật ấm áp.

Cuộc điện thoại kết thúc, chúng tôi vẫn nghe tiếng rao của Học xa dần. Chàng trai trẻ ấy có thể không dư dả về vật chất, nhưng anh đã tặng cho chúng ta một bài học vô giá: Lòng nhân ái không cần đợi đến khi thành công mới trao đi, nó bắt đầu ngay từ những đồng tiền lãi ít ỏi nhất. Hãy để sự tử tế khiêm nhường của Học trở thành nguồn cảm hứng để mỗi chúng ta, dù ở vị trí nào, cũng có thể là một điểm tựa cho đồng bào mình.