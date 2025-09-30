Một đơn vị tặng 3 phà 200 tấn để giảm áp lực cho phà Bình Khánh 30/09/2025 17:58

(PLO)- Công ty Cổ phần đô thị du lịch Cần Giờ đề xuất tài trợ 3 phà công suất 200 tấn để giảm áp lực cho phà Bình Khánh trong khi chờ cầu Cần Giờ và tuyến đường sắt trên cao Quận 7 - Cần Giờ cũ.

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan về đề xuất tài trợ phương tiện phà phục vụ hoạt động tại bến phà Bình Khánh.

Theo văn bản, Chủ tịch UBND.TP.HCM có ý kiến ủng hộ chủ trương Công ty Cổ phần đô thị du lịch Cần Giờ (sau đây gọi tắt là Công ty Cần Giờ) tài trợ phương tiện phà phục vụ hoạt động tại bến phà Bình Khánh nhằm góp phần giải quyết ùn tắc giao thông tại bến phà vào giờ cao điểm.

Đồng thời, UBND TP.HCM đề nghị Công ty Cần Giờ và Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong chủ động phối hợp và tiếp tục làm việc để thống nhất phương án giao nhận phương tiện phà, gửi kết quả cho Sở Xây dựng trong thời gian sớm nhất. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị các đơn vị thông tin kịp thời về Sở Xây dựng để phối hợp, giải quyết.

Trước đó, ngày 17-9, Công ty Cần Giờ có văn bản gửi UBND TP.HCM và các đơn vị liên quan để đề xuất giải pháp tăng cường kết nối giao thông khu vực Cần Giờ trong thời gian chờ hoàn thiện các công trình hạ tầng chiến lược.

Theo Công ty Cần Giờ, thời gian qua, nhu cầu đi lại giữa trung tâm TP và khu vực Cần Giờ tăng trưởng liên tục, đặc biệt vào các dịp cuối tuần, lễ, Tết. Tuyến phà Bình Khánh, hiện là phương tiện kết nối chủ yếu giữa nội đô và khu vực biển Cần Giờ của Thành phố, đang ngày càng quá tải, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài, ảnh hưởng đáng kể đến đời sống người dân và kìm hãm hoạt động giao thương, du lịch, dịch vụ tại khu vực.

Qua tìm hiểu, Công ty Cần Giờ được biết trước đây bến phà Bình Khánh biên chế tổng cộng 6 phương tiện gồm: 2 phà 200 tấn (thường trực), 3 phà 100 tấn (thường trực) và 1 phà 100 tấn (dự phòng), với công suất vận chuyển trung bình khoảng 22.000 lượt khách/ngày và tăng lên khoảng 44.000 lượt khách/ngày trong các dịp lễ, tết – gấp từ 1,5 đến 2 lần ngày thường không đáp ứng được nhu cầu giao thương ngày càng tăng.

Tại Quyết định ngày 9-12-2019 của UBND TP về định mức, nhu cầu sử dụng phương tiện tại bến phà Bình Khánh giai đoạn 2019-2020, bến phà cần được bổ sung thêm 2 phà 200 tấn.

Phà Bình Khánh ngày càng quá tải. Ảnh: Nguyễn Tiến

"Đến nay, không những chưa được bổ sung theo định mức, bến phà Bình Khánh còn bị giảm phương tiện do phà Bình Khánh E (100 tấn) đã hết niên hạn sử dụng theo quy định. Như vậy, hiện tại bến phà chỉ còn lại 5 phà đang khai thác không bảo đảm hiệu suất hoạt động cao, dẫn đến nguy cơ thiếu hụt phương tiện, đặc biệt trong giờ cao điểm, dịp lễ tết hoặc khi phát sinh sự cố kỹ thuật, phương tiện phải bảo trì, sửa chữa định kỳ theo quy định" - Công ty Cần Giờ nhận định.

Từ thực trạng nêu trên, việc nâng cao năng lực phục vụ của tuyến phà Bình Khánh do đó trở thành nhu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn, thuận tiện cho người dân. Đặc biệt, trong thời gian tới, khi dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ chính thức vận hành, khu vực này sẽ trở thành động lực phát triển mới của TP, góp phần hình thành một trung tâm kinh tế biển hiện đại, bền vững.

Tuy nhiên, trong giai đoạn trước khi hoàn thiện các công trình hạ tầng lớn như cầu Cần Giờ và tuyến đường sắt trên cao Quận 7 – Cần Giờ cũ, việc đầu tư, nâng cao công suất tuyến phà Bình Khánh là giải pháp thiết thực và cấp bách để phục vụ nhu cầu trước mắt.