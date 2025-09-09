Cận cảnh sông Tô Lịch đổi từ màu đen sang xanh khi được bổ cập nước từ hồ Tây 09/09/2025 14:37

(PLO)- Nước sông Tô Lịch đã dần đổi màu dần từ đen chuyển sang xanh khi được bổ cập nước từ hồ Tây...

Sáng 9-9, nước từ hồ Tây đã chính thức được dẫn qua tuyến ống riêng dài 1,5 km về sông Tô Lịch nhằm “hồi sinh” dòng sông này.

Ông Trần Văn Tiến, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội (đơn vị được TP Hà Nội giao cải tạo, chỉnh trang và bổ cập nước sông Tô Lịch), cho biết sau nhiều tháng thi công, sông Tô Lịch đã chính thức được bổ cập nước từ hồ Tây.

Nước sông Tô Lịch chuyển từ màu đen sang xanh khi được bổ cập nước từ hồ Tây.

Tuyến ống dẫn nước từ hồ Tây về bổ cập cho sông Tô Lịch gồm hai đường ống HDPE song song đường kính 1,2 m, bảo đảm nước từ hồ Tây không bị hòa lẫn với nước thải trong kênh.

Riêng nước thải trong kênh đều được thu gom, dẫn về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để xử lý.

Chính thức bổ cập nước hồ Tây vào sông Tô Lịch.

Theo ông Tiến, trước ngày 20-9, thành phố Hà Nội sẽ bổ cập thêm nước sau xử lý từ Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá về sông Tô Lịch với lưu lượng khoảng 200.000 m³/ngày đêm; khi đó mực nước duy trì khoảng 3,5 m.

Ông Tiến cũng khẳng định từ ngày 15-8, toàn bộ 245 cửa xả dọc sông Tô Lịch đã được thu gom triệt để, đưa nước thải về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để xử lý.

Dòng nước mới màu xanh từ hồ Tây được bổ cập vào sông Tô Lịch qua hai ống dẫn đường kính 1,2 m.

Sông Tô Lịch dài 14 km, nhiều năm qua là nơi tiếp nhận khoảng 150.000 m³ nước thải sinh hoạt mỗi ngày, trở thành “dòng sông chết” bốc mùi hôi thối.

Để “hồi sinh” sông, Hà Nội đã nạo vét bùn, xây đập dâng ở hạ lưu cầu Quang (phường Thanh Liệt, Hà Nội), hoàn thành các hạng mục chỉnh trang hai bên bờ và đặt mục tiêu chấm dứt hoàn toàn xả thải trực tiếp trong tháng 9-2025.

Hồi cuối tháng 11-2024, trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh việc xử lý ô nhiễm môi trường tại Thủ đô, trong đó có xử lý ô nhiễm môi trường các dòng sông, đặc biệt là sông Tô Lịch, là nhiệm vụ cấp bách.

Nước sông Tô Lịch đang chuyển dần từ màu đen sang xanh khi được bổ cập nước từ hồ Tây.

Ngay sau buổi làm việc này, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã chỉ đạo triển khai ngay việc cải tạo, chỉnh trang và bổ cập nước sông Tô Lịch, trong đó đặt ra yêu cầu “hồi sinh” sông Tô Lịch trước 2-9.

Ngoài bổ cập từ hồ Tây, Hà Nội cũng nghiên cứu xây dựng đường ống lấy nước từ sông Hồng để bổ sung thêm cho cả hồ Tây và sông Tô Lịch. Việc kiểm soát chất lượng nước, bảo đảm các điều kiện môi trường thủy văn, không làm ảnh hưởng hệ sinh thái hồ Tây cũng được yêu cầu chặt chẽ.

Đến nay, nước sông Tô Lịch đã cải thiện rõ, nhiều đoạn trong hơn, lộ đáy; các hạng mục chỉnh trang đạt trên 95% khối lượng. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong nỗ lực khôi phục dòng chảy xanh cho sông Tô Lịch, đáp ứng kỳ vọng lâu nay của người dân Thủ đô.