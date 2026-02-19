Chơi Tết hạng sang 19/02/2026 10:00

(PLO)- Ở thời khắc đất trời giao hòa, có những trải nghiệm, cảm xúc mà chỉ cần một lần trong đời đã khiến ta nhớ mãi.

Không chỉ là vật chất, định nghĩa về sự sang trọng, thượng lưu bây giờ rất rộng, bao gồm cả khía cạnh tinh thần và đề cao tính riêng tư, cách thụ hưởng cuộc sống, giá trị của tự nhiên và nghệ thuật, kể cả vẻ đẹp của thời gian trôi qua.

Bữa tối Michelin riêng tư - phù hợp cho cặp đôi

Các nhà hàng 5 sao đều có thực đơn riêng dành cho đêm giao thừa. Sẽ là một bữa tiệc tuyệt ngon cho hai người trong gian phòng cao cấp, đặt riêng tại một nhà hàng Michelin. Sẽ có hoa tươi bài trí khắp nơi một cách trang nhã, dưới ánh nến lung linh cùng tiếng đàn violin quyến rũ. Một câu chuyện ẩm thực tinh tế gồm sáu món Pháp được phục vụ trong 2 giờ đồng hồ, kết hợp với bốn loại vang hảo hạng, đủ làm ta no say khi thưởng thức mỹ vị nhân gian bên cạnh người thương.

Bữa tối đặc biệt tại các nhà hàng sang trọng. Ảnh: FREEPIK

Đơn cử một bữa tiệc đẳng cấp sẽ mở đầu với món khai vị, có thể là hàu tươi dùng kèm sốt chanh dây và trứng cá muối, đánh thức vị giác bằng sự tươi mát của đại dương. Tiếp đến là gan ngỗng áp chảo trên nền brioche bơ thơm mềm, hòa quyện cùng mứt trái cây thanh nhẹ, tạo nên lớp hương vị béo ngậy quyến rũ.

Món chính là thăn bò Wagyu nướng than hồng, dùng kèm khoai tây nghiền với nấm truffle và rau củ baby hấp bơ, tất cả được hoàn thiện bằng sốt rượu vang đỏ đậm đà. Chưa hết, còn có tôm hùm bỏ lò rưới sốt bơ tỏi champagne, mang đến dư vị sang trọng và tròn đầy. Bữa tiệc khép lại bằng bánh chocolate fondant nóng chảy, kem vani Madagascar và dâu tây tươi cùng một chai champagne ướp lạnh hoàn hảo cho khoảnh khắc nâng ly đón chào năm mới đầy lãng mạn.

Tiếp đó, ta di chuyển lên quầy bar ở tầng cao nhất, nhâm nhi ly cocktail quen, Old-fashioned hay Gin & Tonic, xem ban nhạc biểu diễn các ca khúc mùa xuân, ngắm khung cảnh thành phố tráng lệ về đêm. Sau tiếng đếm countdown, tay trong tay, vai kề vai chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa bừng sáng trên nền trời.

Ngắm pháo hoa trên du thuyền - phù hợp nhóm

Đón giao thừa trên du thuyền cá nhân thực sự là một trải nghiệm đáng giá bởi trạng thái phóng khoáng và tận hưởng thực sự. Giữa không gian lộng gió của dòng sông, chiếc du thuyền uyển chuyển lướt trên mặt nước như một ốc đảo xa hoa. Tràn ngập không gian là tiếng nhạc dìu dặt, tiếng nói cười vui vẻ của bạn bè, người thân. Trong ánh đèn màu muôn sắc, cuộc sống hiện lên mơ màng, huyền ảo và đẹp đẽ lạ thường.

Ngắm pháo hoa giao thừa trên du thuyền sông Sài Gòn. Ảnh: HIẾU SOL

Trong khoảnh khắc giao thừa, màn trời tối thẫm bất chợt bừng lên những chùm pháo hoa rực rỡ, phản chiếu lung linh trên mặt nước, ngàn vạn tia sáng muôn màu vẽ nên những đường cong lung linh như sao rơi, tưởng chừng không bao giờ kết thúc. Từ trên boong tàu, những ly champagne sóng sánh chạm nhau cùng lời chúc mừng năm mới sức khỏe, như ý.

Khoảnh khắc chuyển giao sang năm mới trở nên thiêng liêng và trang trọng hơn bao giờ hết, thời gian như chậm lại để gia đình, bạn hữu đón chào những điều tốt đẹp nhất, tận hưởng trọn vẹn màn trình diễn ánh sáng hoành tráng, không tiếng ồn, không chen lấn, không người lạ làm phiền, chỉ có không gian sáng rực, tuyệt đẹp và làn gió mát mơn man.

Ở một nơi thật đẹp, thật xa - phù hợp một mình

Đôi khi việc đón giao thừa ở một nơi xa thật xa, đẹp thật đẹp, ta không biết ai, không ai biết ta và nơi đó không tổ chức đón Tết Nguyên đán - như Paris chẳng hạn, sẽ là một trải nghiệm duy nhất trong đời.

Du xuân ở Paris. Ảnh: HIẾU SOL

Một đôi tiếng trước giờ phút chuyển giao năm mới của người Việt, khoác chiếc áo choàng dài, ta lang thang, ung dung tự tại giữa lòng kinh đô ánh sáng. Paris về đêm khoác lên mình vẻ đẹp lộng lẫy như một giấc mơ. Những con đường lát đá hàng trăm năm tuổi dát ánh đèn vàng như đang kể lại câu chuyện cổ xưa, những đôi lứa tay trong tay, say đắm trao nhau nụ hôn nồng… Trên đại lộ Champs-Élysées, dòng người lại qua không ngớt, không gian rộn ràng với tiếng cười nói, tiếng nhạc vang lên từ các nhà hàng và màn trình diễn đường phố. Xa xa, tháp Eiffel tỏa sáng rực rỡ, in bóng xuống dòng sông Seine lấp lánh.

Đúng thời khắc giao thừa, ta lặng lẽ chọn một quán cà phê nhỏ, ngồi ngoài hiên tận hưởng tiết trời se lạnh dễ chịu, nhấp một ngụm capuchino nóng, quấn lại khăn choàng cổ, ngắm cuộc sống rộn rã kề bên, ngẫm nghĩ đôi chút về những điều đã qua và những gì sẽ tới, rồi gửi đi tin nhắn chúc mừng năm mới đến những người thân yêu.

Đôi khi chúng ta cần một khoảng thời gian riêng chỉ một mình, để chiêm nghiệm, nhìn sâu hơn vào bản thân, để biết thêm yêu và trân trọng cuộc sống này. Vài phút lắng đọng rồi ta lại hòa chung vào niềm hoan ca bất tận nơi thủ phủ tráng lệ của tình yêu và nghệ thuật.