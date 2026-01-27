Cúc mâm xôi nở đúng dịp Tết hiếm hàng 27/01/2026 18:01

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường hoa kiểng tại các làng hoa lớn ở miền Tây trở nên sôi động hơn thường lệ. Tuy nhiên, sự nhộn nhịp này lại đi kèm với nỗi lo thiếu hàng khi số lượng cúc mâm xôi nở đúng dịp Tết đang ngày càng khan hiếm.

Theo ghi nhận của PLO tại hai làng hoa lớn nhất miền Tây là làng hoa Chợ Lách (Vĩnh Long) và Sa Đéc (Đồng Tháp), những đợt mưa trái mùa xuất hiện thời gian qua đã khiến khoảng 30 – 35% diện tích cúc mâm xôi nở sớm hơn dự kiến. Điều này đồng nghĩa với việc sản lượng hoa đạt chuẩn để cung ứng đúng dịp Tết giảm mạnh.

Cúc mâm xôi nở sớm. Ảnh: HUỲNH DU

Dù vậy, theo Sở NN&MT tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp, tổng sản lượng hoa Tết năm nay tại mỗi địa phương vẫn đạt hơn 6 triệu sản phẩm hoa các loại. Riêng với cúc mâm xôi, tỷ lệ hoa nở đúng thời điểm giảm đã khiến mặt hàng này trở nên “đắt khách”, kéo giá tăng từ 15 – 20% so với các năm trước.

Tại Chợ Lách, không khí mua bán những ngày này khá sôi động khi nhiều thương lái từ miền Trung, miền Đông và miền Bắc tìm đến tận vườn để đặt mua cúc mâm xôi nở đúng dịp.

Anh Nguyễn Minh Thuận, thương lái kinh doanh hoa Tết tại Chợ Lách, cho biết do hoa nở sớm nhiều nên đến cao điểm Tết nhà vườn không thể giao đủ hàng như dự kiến.

“Hiện giá cúc mâm xôi loại đẹp, bông tròn đều, kích thước lớn đã lên mức giao động từ 190.000 – 240.000 đồng/cặp, tăng 10.000 – 40.000 đồng/cặp so với thời điểm đặt cọc ban đầu mà vẫn khó tìm hàng”, anh Thuận chia sẻ.

Hiện giá cúc mâm xôi đã tăng sau đợt hoa nở sớm. Ảnh: HUỲNH DU

Trong khi đó, nhiều nhà vườn dù được trả giá cao hơn vẫn quyết định không phá cọc.

Chị Lê Thị Kim Ngân, nhà vườn ở xã Vĩnh Thành (Vĩnh Long), cho biết gia đình chị trồng 4.000 chậu cúc mâm xôi nhưng đã có hơn 50% nở sớm. Số hoa này phải bán “giải cứu” qua mạng để gỡ lại phần nào chi phí. Phần còn lại đã được thương lái đặt cọc từ trước với giá 190.000 đồng/cặp nên chị không dám bán cho người trả giá cao hơn.

Tại làng hoa Sa Đéc, anh Nguyễn Văn Tí, một thương lái lâu năm cho biết hơn 90% cúc mâm xôi nở đúng dịp Tết đã có người mua. “Tăng giá cũng khó tìm hàng vì hoa nở sớm đã được bán hết”, anh Tí nói.

Ngoài cúc mâm xôi, nhiều loại hoa Tết khác như vạn thọ, mào gà, cúc cũng được đặt mua sớm, phần nào giúp nông dân giảm bớt áp lực, dù vẫn phải đối mặt với thiệt hại từ lượng hoa nở sớm.