Nàng tiên cá hạnh phúc

Mọi du khách đến với Thủ đô Copenhagen của Đan Mạch đều sẽ đến thăm bức tượng nàng tiên cá. Chỉ cao vỏn vẹn 1,25 m và nặng 175 kg, bức tượng bằng đồng đặt trên một tảng đá ở khu cảng biển Langelinie của nhà điêu khắc Edvard Eriksen đã trở thành một trong những biểu tượng của Copenhagen kể từ khi được dựng lên vào năm 1913.

Tầm vóc lớn lao trong hình hài nhỏ bé

Nàng ngồi đó, trên đuôi cá của mình, ánh mắt xa xăm như chờ đợi vị hoàng tử. Bức tượng được lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích Nàng tiên cá, được sáng tác vào năm 1837 của Hans Christian Andersen. Chuyện kể về một nàng tiên cá khát khao trở thành con người vì trót yêu say mê một hoàng tử. Hơn 100 năm sau, câu chuyện của nàng vẫn làm say mê biết bao thế hệ độc giả.

Bức tượng nàng tiên cá ở Copenhagen. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Vì sao với một biểu tượng lớn, Edvard Eriksen lại lựa chọn tạo tác trên kích thước khiêm tốn như vậy? Điều này xuất phát từ quan niệm nhân sinh của người Đan Mạch. Họ cho rằng giá trị tự thân của mỗi người, một tượng đài không nằm ở hình thức của nó. Cái tôi của mỗi người, kích thước của bức tượng không làm nên giá trị thật sự, quan trọng là ý nghĩa mà nó thể hiện.

Nhỏ ở diện tích, nhỏ ở quy mô nhưng lớn ở tầm vóc tư duy nằm ở việc họ nhận ra những giá trị của cuộc sống, thái độ ứng xử của mỗi người với xã hội và với chính mình. Ở Đan Mạch có một đạo luật nổi tiếng đại ý là “bạn không tốt hơn người khác đâu” để ngăn sự phán xét, phân biệt và đề cao sự bình đẳng.

Những dãy nhà tuyệt đẹp ở Copenhagen. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Người Đan Mạch giản dị, tiết kiệm, kể cả khi họ là đất nước giàu có, hạnh phúc bậc nhất thế giới. Tôi chỉ lang thang ít hôm ở Copenhagen, đi bộ trong khu phố cổ, tới Langelinie với nàng tiên cá, đến khu Christiana đầy chất nghệ sĩ và vui tươi, rảo bước dọc các dòng kênh xanh mướt, nghe các bạn trẻ ca hát và hiểu được tại sao ở mảnh đất nhỏ bé này, họ sống vui tươi như vậy.

Một bạn trẻ nói với tôi: “Ở đây, chúng tôi không làm những tượng đài lớn. Tượng nàng tiên cá có giá trị bởi nó nói lên những khát khao sống và hạnh phúc giản đơn. Chúng tôi không cần một thứ vĩ đại về tầm vóc để được mãn nguyện. Người Đan Mạch hạnh phúc đơn giản là vì biết trân trọng cuộc sống này và thưởng thức mọi niềm vui nho nhỏ”.

Hygge - định nghĩa về hạnh phúc

Nói một cách đơn giản, bức tượng nàng tiên cá là biểu trưng của hạnh phúc, niềm hạnh phúc khi được sống trọn vẹn với tình yêu. Hạnh phúc không còn là một tính từ thể hiện một trạng thái cảm xúc nữa mà đó là một phẩm chất sống đáng ngưỡng mộ. Trong những công viên, quán ăn, hàng nước nhỏ, khi được hỏi về cách để sống hạnh phúc, người ta nói: “Sống bên nhau, cùng tạo ra hạnh phúc cho nhau trong mọi hoàn cảnh, đó là một đặc tính tạo nên sự hài lòng với những gì mình đang có”.

Người dân sử dụng xe đạp rất nhiều trên các tuyến phố ở Đan Mạch Ảnh: SHUTTERSTOCK

Tôi ngắm nhìn những thanh niên tụ tập ở khu Nyhavn đầy màu sắc, cười nói sung sướng bên cốc bia ngoài trời, những đứa trẻ vui đùa trong công viên trong khi cha mẹ chúng nằm dài trên cỏ, thảm hoa rực rỡ với quốc hoa Marguerite có ở khắp mọi nơi.

Trên phố, cơ man nào là xe đạp được dựng thành hàng dài ở nhà ga trung tâm, dọc các bức tường. Hơn một nửa số chuyến đi hằng ngày của họ là bằng xe đạp. Đây là một trong những thành phố có tỉ lệ người đi xe đạp cao nhất thế giới. Họ sống xanh ngay trong những hoạt động nhỏ nhặt hằng ngày, vì vậy sự trong lành của Copenhagen là tốp đầu thế giới.

“Hygge” có nghĩa là hạnh phúc, là phong cách sống hướng đến cảm giác thoải mái, ấm cúng bên người thân và tận hưởng những niềm vui giản dị, từ lâu đã được ca ngợi như một đặc sản của Đan Mạch. Hiểu hygge là sẽ hiểu Đan Mạch và lý giải được tại sao một đất nước nhỏ bé, có gần một nửa số ngày trong năm là thời tiết xấu mà người ta vẫn vui vẻ, hạnh phúc. Có lần nhà văn Andersen đã nhắc nhở: “Hãy thưởng thức cuộc sống. Có quá nhiều thời gian để sống trước khi chết!”.