Bộ Chính trị phân công 10 ủy viên tham gia Ban Bí thư khóa XIV 30/01/2026 14:42

Ngày 30-1-2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Quyết định 05 phân công Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV tham gia Ban Bí thư khóa XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định phân công các Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV tham gia Ban Bí thư khóa XIV như sau:

- Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương.

- Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

- Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng.

- Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

- Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa.

- Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết.

- Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí.

- Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc.

- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh

- Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị.

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, đã bầu Ban Bí thư gồm 13 người. Trong đó, 10 Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và ba người được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất. Ba người này gồm:

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng

Thường trực Ban Bí thư Trung ương thống nhất giới thiệu và Bộ Chính trị khóa XIV đã phân công ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, tiếp tục giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIV.